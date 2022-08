Første skib med korn efter aftale har forladt ukrainsk havn

Ritzau Mandag, 01. august 2022 - 07:01

Mange tusinde ton korn har siden den russiske invasion af Ukraine for over fem måneder siden været strandet i landet.

Men mandag er der igen kommet gang i eksporten via Sortehavet, som er vigtig for den globale fødevaresikkerhed.

For det første skib med korn siden en FN-aftale mellem Rusland og Ukraine er mandag morgen sejlet ud fra havnen i den ukrainske by Odesa.

Det oplyser Tyrkiet, som har ageret mægler i aftalen, ifølge nyhedsbureauet AFP. Ukraines minister for infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, bekræfter det også, ligesom det derudover fremgår af hjemmesiden Marine Traffic, som følger skibstrafikken.

Det er fragtskibet "Razoni", der sejler under sierraleonsk flag, som har forladt Odesa. Skibet er lastet med over 26.000 ton majs, som har kurs mod Libanon.

Andre skibe vil følge efter og sejle langs de aftalte, sikre ruter, lyder det i en erklæring fra Tyrkiet ifølge AFP.

Korneksporten fra Ukraine bliver fulgt med stor spænding fra omverdenen.

Ukraine er normalt blandt verdens største eksportører af korn. Men landet har siden den russiske invasion ligget inde med mange tusinde ton korn, som det ikke har kunnet eksportere, fordi havnene er blevet blokeret af Rusland.

Derfor spredte det optimisme, da en aftale om at genoptage korneksporten blev indgået 22. juli. Og lidt over en uge senere har det første skib med korn altså forladt Ukraine.

FN-aftalen indebærer, at der skal være sikker passage for skibe, der fragter korn, fra tre sydlige ukrainske havne. De to andre havne ud over Odesa er Tjernomorsk og Pivdennyj.

Ukrainske myndigheder har ifølge Reuters sagt, at der ligger 16 skibe med korn i Ukraines havne ud til Sortehavet. De er tilsammen lastet med cirka 580.000 ton korn.

- Disse skibe venter på deres tur. De har været blokeret siden begyndelsen af Ruslands invasion.

- I dag tager Ukraine - sammen med sine partnere - endnu en skridt mod at forhindre sult i verden, siger infrastrukturminister Kubrakov i en erklæring ifølge Reuters.

Kubrakov tilføjer, at genstarten af eksporten vil sikre mindst en milliard dollar til den ukrainske økonomi, og at det giver landbrugssektoren bedre mulighed for at planlægge næste høstsæson.

Parterne har etableret et fælles koordinationscenter i Istanbul i Tyrkiet, som overvåger, at alt forløber som aftalt.

Rusland og Ukraine står for næsten en tredjedel af den globale hvedeeksport. Men vestlige sanktioner mod Rusland og kampe i Ukraine har forhindret korn i at blive eksporteret fra landene på sikker vis til resten af verden.

Den manglende eksport fra de to store korneksportører har ført til stigende fødevarepriser.

For FN har det overordnede mål med aftalen været at forhindre, at millioner vil sulte som følge af høje priser på brød, madolie og kunstgødning.

/ritzau/