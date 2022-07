Første skib ankommet til de nordligste bosteder

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. juli 2022 - 13:51

Onsdag formiddag er årets første skib ankommet til farvandet ved Qaanaaq. Det oplyser Royal Arctic Line på Facebook.

Byen får dog ikke forsyninger i første omgang. Ifølge Royal Arctic Line brydes isen først ved Qaanaaq, hvorefter skibet Malik Arctica sejler videre til Siorapaluk.

Rederiet starter derfor sin operation i Siorapaluk, fordi der er åbent vand i området:

- Mens operationen foregår i Siorapaluk, håber Royal Arctic Line, at isen ved Qaanaaq begynder at drive væk med tidevandet. Er isen mod forventning fortsat i området sejler Malik Arctica til Savissivik for derefter at vende tilbage til Qaanaaq senere på ugen, skriver Royal Arctic Line.

De friske forsyninger er tiltrængte i Qaanaaq, hvilket AG kan berette om i denne uge, hvor avisen fortæller, at der er godt gang i sortbørshandlen i byen. Men man må altså vente lidt endnu på skibet:

- Det er ikke første gang, at isen giver problemer for Royal Arctic Lines forsyningsskibe i år. Tidligere på året har der ligeledes været problemer med at nå ind til flere byer og bygder langs vestkysten, grundet issituationen, skriver rederiet.