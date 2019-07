Første råstofmesse klar til næste år

Redaktionen Mandag, 01. juli 2019 - 17:23

Naalakkersuisut er i gang med at planlægge en råstofmesse, der skal foregå i Sydgrønland til næste år. Formålet med råstofmessen er at øge interessen og for at udvikle væksten af råstofbranchen, så der kan skabes nye indtægtsmuligheder for landet, står der blandt andet i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

- Formålet er også om at inddrage borgerne mere om råstofbranchen, da deres interesse for råstofaktiviteter i Grønland er stigende, lyder det.

Det er Naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen, der står for planlægningen.

Der er Fiskerimesse hvert andet år, hvilket naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked vil hente inspiration fra.

Flere aktører indblandes

Råstofmessens formål er at informere borgere om de mange råstofaktiviteter i landet.

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Kommune Kujalleq, GE, SIK, lokale erhvervsfolk og råd og lokale efterforskningsselskaber skal arbejde om planlægningen for at gøre Råstofmessen så nærværende og interessant som muligt.

På messen vil der også være plads til relevante enkeltstående specifikke emner, som messedeltagerne og borgere kan få mere indblik i.