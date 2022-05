Første person i Danmark er testet positiv for abekopper

Ritzaus Bureau Mandag, 23. maj 2022 - 15:11

En mand er som den første blevet testet positiv for abekopper i Danmark. Det oplyser Sundhedsministeriet mandag.

Manden har udvist symptomer efter en rejse til Spanien. Han har siden været i kontakt med Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Rigshospitalet. Han befinder sig nu i isolation i sit hjem.

- Langt de fleste patienter forventes i et sundhedsvæsen som det danske at komme sig helt, skriver Sundhedsministeriet.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser mandag, at den er påbegyndt smitteopsporing af abekopper i Danmark.

- Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med smitteopsporing, så nære kontakter til patienten bliver vejledt i, hvordan de bør forholde sig, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

- Sundhedsmyndighederne forventer ikke udbredt samfundssmitte i Danmark, men vi følger situationen tæt for at være bedst muligt forberedt på en eventuel udvikling i smittesituationen, siger han.

Sundhedsministeriet beskriver symptomerne på abekopper som blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler.

- Sygdommen er normalt mild, varer omkring to-fire uger og går for de fleste over af sig selv, skriver ministeriet.

Søg læge hvis...

Personer, der har været ude at rejse eller har været i tæt kontakt med nogen, som har været ude at rejse, og som bliver syg med udslæt og blærer på kroppen, opfordres af Sundhedsstyrelsen til at søge læge.

- Noget tyder på, at smitten især findes blandt mænd, der har sex med mænd, siger Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en meddelelse.

- Derfor har vi i sidste uge kontaktet blandt andet AIDS-fondet og LGBT+ Danmark og bedt dem hjælpe os med at få skabt opmærksomhed i de grupper om, at der lige i øjeblikket er særlig grund til at være opmærksom på de gode råd om hygiejne og brug af beskyttelse under samleje.

Danmark er ikke det eneste land i Europa, der har fundet tilfælde på abekopper. I Storbritannien, Spanien, Holland, Tyskland og Sverige er der også personer, der har fået en positiv test for abekopper.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der bekræftet abekopper hos 83 personer i Europa. 23 af dem er fundet i Spanien. Ifølge SSI har manden, der er testet positiv i Danmark, været på Gran Canaria.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har sygdomstilfældene i Europa generelt været milde.