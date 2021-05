Første koncert i den nye anstalt i Nuuk

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 03. maj 2021 - 13:32

Der blev taget godt imod Inuk i fængslets gymnastisksal i det lukkede fængsel, da de spillede live koncert for nyligt. Mange af de indsatte har siddet i Herstedvester og har ikke oplevet grønlandsk koncert i mange år.

- Det er vigtigt, at der kommer folk udefra til vores indsatte. Hverdagene er meget det samme, så koncerten har givet en stor glæde for vores indsatte, siger anstaltslederen, Peter Fomsgaard, til Sermitsiaq.AG.

Koncerten varede omkring en time og bagefter blev der skrevet autografer og taget billeder med bandet, som var vilde med at spille i anstalten.

- Det var en stor oplevelse både for os og for de indsatte. Vi var nervøse, men da vi kom ind og så de indsatte var nervøsiteten væk. Vi har skabt historie, da vi er det første band, som spillede i det lukkede fængsel, siger forsanger Inunnguaq Petrussen.

Det er dog ikke første gang, at et grønlandsk band spiller for indsatte i et lukket fængsel. Sume spillede i Herstedvester tilbage i 1996.

Det var de indsatte, som selv havde valgt at Inuk skulle spille for dem. De indsatte har lyttet til bandets musik og fortolker deres sange på deres egen måde. Inunnguaq Petrussen fortæller, at der var en indsat som kom og fortalte, hvor meget sangen Qerisutut (som frosset) betyder for ham.

Der vil komme flere arrangementer

Anstaltsleder, Peter Fomsgaard fortæller, at der vil komme flere arrangementer i det lukkede fængsel.

- Det kan være teater, koncert eller noget andet. Det bliver ikke hver dag, men indimellem. Dagene er måske lidt lettere for de indsatte efter Inuk har været her. Det har været en stor oplevelse for dem. Vi siger stort tak til bandet.

Der er i alt 40 indsatte i det lukkede fængsel. 10 tilbageholdte med restriktioner var ikke med til koncerten.

Inuk er langt fra de eneste musikere der gæster fængsler med dere musik. Ifølge Inunnguaq Petrussen, så har både Johnny Cash og Metallica indspillet musikvideoer i et fængsel, mens countrysangeren Willie Nelson har turneret rundt og holdt koncerter i flere fængsler.