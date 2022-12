Første jul på ny trawler

Poul Krarup Onsdag, 28. december 2022 - 09:57

Ice Trawl Greenlands A/S’ nye store rejetrawler Nataarnaq, der startede i fiskeriet 2. januar i år, efter den var leveret fra værftet i Bilbao, holder i år sin første jul for besætningen på 22, der især kommer fra Grønland og Færøerne.

Det er kokken Joen Peter Petersen, der oprindelig kommer fra bygden Sandur på den sydlige Sandoy på Færøerne, som sammen med messepigen (eller stewardessen) Martha Heilmann, der er fra Nuuk men oprindelig kommer fra Maniitsoq, forbereder en hyggelig jul med de traditioner, som de har med hjemmefra.

Kaptajn på dette togt, som startede allerede 18. november, er Dávur Mohr, der kommer fra Tórshavn, men som har fisket i Grønland siden 1981, og som tidligere har være skipper på gamle Nataarnaq og på Timmiarmiut.

Julehygge

– Vi stopper nok fiskeriet omkring klokken 13 den 24. december, så alle rejer fra den dag er produceret, når vi starter julehyggen omkring klokken 17, fortæller han og oplyser, at de forventer igen at gå i gang med fiskeriet omkring klokken 22.

I timerne i mellemtiden er der julehygge ombord.

– Vi begynder allerede at pynte op med stjerner i vinduerne i messen traditionen tro første søndag i advent. Vi sørger også for stjerner i de store vinduer på broen, fortæller kokken Joen Peter Petersen.

– Det er vigtigt, at vi har god og hyggelig jul ombord, tilføjer Dávur Mohr.

Hele besætningen kan sammen deltage i julefestlighederne, da fiskeriet ligger stille nogle timer juleaften. Klokken 22 starter fiskeriet igen. Her er det julen på gamle Nataarnaq i 2020. Ice Trawl

– Jeg har kontaktet Sømandsmissionen på Færøerne, der igen har kontaktet Sømandshjemmet i Nuuk, der sørger for gaver til besætningen, fortæller Joen Peter og oplyser, at rederiet også har sørget for julegaver til besætningen.

Gaverne kommer under juletræet og deles ud juleaften.

– Messen er selvfølgelig pyntet til jul den 24. december, hvor vi starter med et flot stjerneskud til alle midt på dagen, fortæller kokken og oplyser, at maden juleaften består af and og risalamande, oplyser Joen Peter Petersen.

Grønlandske salmer

– Vi holder grønlandsk jul med grønlandske julesalmer, og juleevangeliet. Vi har ikke helt aftalt endnu, hvordan vi gør det, men jeg kan læse det på færøsk, og styrmanden kan læse det på grønlandsk, fortæller Dávur Mohr.

Første juledag er der planlagt julefrokost med stort julebord med alverdens julelækkerier fra både Grønland, Færøerne og Danmark.

– Vi får tørret kød og fisk, rensdyr, mattaq og røget laks med videre, fortæller kokken.

– Det sker, mens vi fisker, tilføjer skipperen.

Denne artikel er bragt i Sermitsiaqs juleavis den 9. december og bringes på nettet som en del af Mediehusets fokus på den søde juletid. Glædelig jul og godt nytår.