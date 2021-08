Første H155 helikoptere på vej til Grønland

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 30. august 2021 - 14:58

Den første af seks H155-helikoptere, som Air Greenland har erhvervet til beflyvning af Nord-, Syd- og Østgrønland ankommer til Nuuk i denne uge, og skal efter kort ophold flyve videre til Upernavik, som kommer til at være helikopterens base.

Det oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

- De nye helikoptertyper blev en realitet i forbindelse med indgåelsen af de nye servicekontrakter med Selvstyret i november sidste år. Her blev der indgået historisk lange kontrakter gældende for en 10-årig periode, som dermed også sikrede den økonomiske ramme, der har sikret generationsskiftet, skriver Air Greenland.

- Det er en historisk begivenhed, at vi nu kan tage ærbødigt afsked med vores trofaste Bell212 arbejdshest og byde velkommen til den første af seks moderne H155 helikoptere. Det kommer til at betyde hurtigere beflyvning og bedre kundeoplevelse for indbyggerne i mange af de mindre bygder på hele den grønlandske vest- og østkyst, siger Jacob Nitter Sørensen, administrerende direktør i Air Greenland.

Bell212 skal på pension

Bell212-helikoptere har opereret i Grønland siden 1970’erne. Men nu er det tid til at skifte helikopterne med nyere typer helikoptere. I år og i 2022 vil de i alt seks helikoptere komme til Grønland, og begynde at operere i Grønland.

Air Greenland oplyser, at den sidste Bell212 helikopter forventes at gå på pension til næste år.

- Der er en række medarbejdere, som har knoklet på højtryk for at få implementeret den nye maskine, og jeg er stolt over, at vores piloter og mekanikere nu er uddannet i at varetage endnu en type i Air Greenlands alsidige flåde. Det er netop sådan, vi sammen sikrer infrastrukturen i vores land mange år frem, siger Jacob Nitter Sørensen.

På grund af Covid-19 vælger Air Greenland ikke at afholde reception i forbindelse med ankomst af den første H155-helikopter.