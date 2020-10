Første grønlandske bog oversat til inuktitut

Redaktionen Søndag, 04. oktober 2020 - 12:24

En bog om klimaforandringer, "Sila" af Lana Hansen er nu den første grønlandske bog, der er oversat til inuktitut.

Det oplyser forfatteren, Lana Hansen, i en kort pressemeddelelse til Sermitsiaq.AG.

Bogen "Sila" udkom første gang i 2009. Bogen handler om drengen Tulugaq, der er træt af at gå i skole og fantaserer om at flyve som en ravn. Han møder indlandsisens ånd i sin rejse der beder om hjælp for at redde naturen fra forureningen.

Bogens hovedperson møder flere dyr under sin rejse.

- Jeg er stolt over, at min bog nu er udgivet i to inuit-sprog som den første bog nogensinde, skriver Lana Hansen.

"Sila" blev udgivet i Canada i går fredag den 2. oktober, gennem forlaget Avataq Inuit. Oversættelsen af bogen er finansieret ved tilskud fra Inuit taperisat, Canada.

Bogen er en fabel for 8-12 årige, som forbinder Grønlands mytologi og inuits traditionelle natursyn med nutidens klimaproblemer.