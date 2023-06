Første gang: Nordplus holder vigtigt møde i Grønland

Kassaaluk Kristensen Mandag, 12. juni 2023 - 16:50

NAPA og Selvstyret er værter, når Nordplus for første gang afholder hovedadministrationsmøde i Grønland. Det sker fra mandag den 12. juni frem til 15. juni, hvor relevante samarbejdspartnere inden for uddannelse og mobilitet i Grønland samles i Nuuk.

Nordplus er et initiativ under Nordisk Ministerråd, der spiller en afgørende rolle i at styrke og udvikle uddannelsesområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet tilbyder finansiering og støtte til en bred vifte af uddannelsesprojekter, herunder studieophold, praktikophold, netværksaktiviteter og mobilitetsprogrammer, skriver NAPA.

Ny programperiode skal komme på plads

- Grønland har længe været en vigtig partner inden for Nordplus-programmet, der er kendt for at støtte uddannelse og kulturel udveksling. Mødet giver en enestående mulighed for at udforske og styrke samarbejdet mellem Grønland og de øvrige nordiske og baltiske lande, skriver NAPA

Til hovedadministrationsmødet vil repræsentanter finde frem til en ny programsperiode for de næste fire år.

I Nordplus deltager de nordiske lande, baltiske lande og selvstyreområderne i Grønland, Åland og Færøerne.

Nordplus uddeler hvert år omkring 9,8 millioner euro i tilskud til mobilitet, projekter og netværk.

- NAPA er glade for at være værter for dette vigtige møde i Nuuk og ser frem til at udveksle idéer og erfaringer for at styrke uddannelsesområdet. Nordplus-programmet er afgørende for at fremme samarbejdet mellem vores lande og skabe en bedre fremtid for vores studerende og uddannelsesinstitutioner, skriver NAPA.