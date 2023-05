For første gang: Grønlandsk kunstner skal repræsentere DK på udstilling i Venedig

Anders Rytoft Mandag, 15. maj 2023 - 13:20

- Det er med stor glæde.

Sådan lyder udmeldingen fra Karin Elsbudóttir, direktør for Nordatlantens Brygge, i kølvandet på nyheden om, at Statens Kunsfond har udpeget Inuuteq Storch til at repræsentere Danmark ved Venedig Biennalen 2024.

Det er første gang, at en kunstner fra den nordatlantiske del af rigsfællesskabet skal repræsentere Danmark ved en af verdens mest prestigefulde kunstudstillinger, som afholdes hvert andet år.

Mere end 80 lande deltager med nationale pavilloner, og i 2024 vil publikum fra hele verden kunne opleve Inuuteq Storchs udstilling i Den Danske Pavillon, som åbner den 20. april 2024.

Livet i Sisimiut

Inuuteq Storch er i øjeblikket udstillingsaktuel på Nordatlantens Brygge. Her præsenterer han et udvalg af sine egne og nyeste fotos side om side med fotografier taget af Grønlands første fotograf John Møller (1867-1935).

Værkerne fra serien Keepers of the Oceaner af Inuuteq Storch er en personlig skildring af livet i Sisimiut, hvor han bor.

I sine billeder har Storch fokus på hverdagslivet og hjemmelivet. Det er de hurtigt fangede øjeblikke – hans generations dagligdag, som ses på et hans billeder:

Fra serien Keepers of the Oceaner Foto: Inuuteq Storch

Inuuteq Storch fotograferer næsten som om, kameraet var en del af hans krop, ifølge Mai Misfeldt, der er udstillingsansvarlig for Nordatlantens Brygge.

Udstillet siden 2009

Parallelt med sit eget fotografiske arbejde er Inuuteq Storch optaget af at arbejde med fotografisk arkivmateriale. Ved at trække fortidens grønlandske fotografier frem påpeger han, at blikket aldrig kun er gået én vej.

Inuuteq Storch (f. 1989) er uddannet fotograf fra Fotoskolen Fatamorgana og International Center of Photography i New York. Han bor og arbejder i Sisimiut. Siden 2009 har han udstillet herhjemme og i de nordiske lande, New Zealand og USA. Han har udgivet flere fotobøger, senest Keepers of the Ocean (2022) og (John Møllers værker) Mirrored (2021).

Udstillingen på Nordatlantens Brygge kan ses frem til 29 maj.