For første gang: Grønland er med i de danske finanslovsforhandlinger

Walter Turnowsky Tirsdag, 20. august 2019 - 12:17

Set fra et grønlandsk synspunkt bliver det en historisk begivenhed, når den danske regering indleder forhandlingerne om næste års finanslov. For første gang sidder de to grønlandske folketingsmedlemmer nemlig direkte med ved bordet, når forhandlingerne går i gang.

- Vi glæder os meget over den mulighed vi får, ved at Grønland nu sidder med ved forhandlingerne, siger IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Hun har netop været til møde hos finansminister Nicolai Wammen, som har bekræftet, at de to grønlandske medlemmer bliver inviteret.

- Der er rigeligt med indsatsområder, som vi vil tage med til forhandlingerne.

Aaja Chemnitz Larsen har i sin tid i folketinget arbejdet hårdt på at blive inviteret med til forhandlinger om finansloven og forlig. Skridt for skridt er hun rykket tættere på det mål.

Første skridt i 2016

I 2016 lykkedes det hende således at sørge for, at hun og Aleqa Hammond blev inviteret med til individuelle møder med finansministeren, så d e her kunne fremføre de grønlandske ønsker. Og før folketingsvalget lovede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen så, at der ville blive plads direkte ved forhandlingsbordet, skulle han fortsætte som statsminister.

Det kom han som bekendt ikke, men nu er det altså afklaret, at også den socialdemokratiske regering er indstillet på at fastholde invitationen.

- Jeg ser det som et resultat af et langvarigt og hårdt lobbyarbejde.

Politiets løn og udsatte børn

Det står allerede nu klart, at invitationen skal bruges til at fremføre især to mærkesager.

- Lønningerne for de grønlandske politi- og anstaltsbetjentene skal løftes, så der bliver lige løn for lige indsats.

- Samtidigt er jeg glad for at vi fra Grønland nu reelt beder Danmark om hjælp til at sikre en bedre forebyggende indsats overfor udsatte børn. Det er en kæmpe opgave, som jeg også bruge meget af min tid på at sætte fokus på.

Arbejdet med at sikre grønlandske interesser handler ikke alene om finanslovsforhandlinger, men om et samarbejde med en lang række ministerier. Aaja Chemnitz Larsen mødes derfor i disse uger med hele 12 af regeringens 20 ministre.