For første gang: F-35 kampfly i aktion på Pituffik

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. februar 2023 - 08:35

USA og Canada har i sidste halvdel af januar afviklet en stor militærøvelse i regi af samarbejdet The North American Aerospace Defense Command (NORAD).

Øvelsen skulle vise landenes evner til at forsvare deres grænser i Arktis.

Som et led i øvelsen havde USA for første gang sendt udgaver af det nye kampfly F-35 til Pituffik - Thule Air Base - i Nordgrønland:

- Vores evne til at operere i Arktis er afgørende for vores evne til at forsvare vores hjemlande, udtaler general Glen VanHerck fra NORAD og US Northern Command, i en pressemeddelelse.

Lektor: Et led i løbende opgradering

Generalen siger videre, at øvelsen var en succes:

- Operation NOBLE DEFENDER har med succes demonstreret vores vilje og evne til at udføre operationer over polarcirklen under selv de hårdeste vejrforhold, og dokumenterede et koncept for samarbejde med vigtige arktiske partnere for at forsvare den nordlige adgang til Nordamerika.

Og det er bemærkelsesværdigt, at amerikanerne nu har haft F-35-flyene på Pituffik, vurderer Jeppe Strandsbjerg, lektor ved Forsvarsakademiet og tilknyttet Nasiffik, center for udenrigs- og sikkerhedspolitik ved Grønlands Universitet, overfor DR:

- Amerikanerne har været lidt sene til at synes, at Arktis er interessant. Nu har man fornyet samarbejdet i NORAD, og jeg ser det som et led i den løbende opgradering af erfaring og øvelser, hvor man hele tiden vil blive bedre til at kunne agere i Arktis, siger han.

Militærøvelsen involverede cirka 225 amerikanske og canadiske soldatersamt blandt andet fire F-35 kampfly.