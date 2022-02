For første gang er mere end 1000 indlagt med Covid-19 i Danmark

Ritzaus Bureau Mandag, 31. januar 2022 - 17:19

Antallet af indlagte i Danmark, som er smittet med corona, fortsætter med at vokse.

Mandag oplyser Statens Serum Institut, at 255 personer det seneste døgn er blevet indlagt på landets sygehuse.

Og selv om der også er en hel del, der samtidig er blevet udskrevet, er antallet af indlæggelser vokset med 80 og lyder nu på 1028.

Det er første gang i løbet af epidemien, at mere end 1000 smittede personer er indlagt på sygehusene på samme tid. Det hidtil højeste var 4. januar 2021, hvor 964 personer var indlagt samtidig.

Det betyder dog ikke, at coronavirus er årsag til, at alle er indlagt.

Og at tallene er knap så alarmerende, som de kunne lyde, understreges af, at det kun er 32 personer, der er indlagt på intensiv, mens blot 15 personer får hjælp til vejrtrækningen af en respirator.

Dertil kommer, at 238 af de indlagte smittede befinder sig på psykiatriske afdelinger.

Færre tests

Der er det seneste døgn fundet 29.084 tilfælde af corona i forbindelse med de 109.918 PCR-test, der er kommet svar på.

1478 af dem er såkaldte reinfektioner, og dermed er antallet af nye smittede 27.606.

Antallet af foretagne antigenprøver - de såkaldte lyntest - ligger også et stykke under normalen med 127.938 svar.

Antallet af test er ret lavt i forhold til gennemsnittet, som den seneste uges tid har ligget næsten dobbelt så højt, vurderer Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Der er forskellige ting, der kan influere på dagens tal. Vi ser ikke så mange nysmittede, til gengæld er de, som er blevet testet, faktisk positive. Der er næsten aldrig set en højere positivprocent, siger Hans Jørn Kolmos.

Positivprocenten var mandag på 26,4.

De højeste positivprocenter findes i starten af 2020, hvor det krævede en henvisning at blive testet. I den forbindelse var positivprocenten flere gange over 30.

Stormen Malik har holdt nogle fra test

Hans Jørn Kolmos vurderer, at både weekend og vejr kan have haft en indvirkning på, hvor mange der er blevet testet.

Stormen Malik førte i weekenden til, at en række testcentre holdt lukket, ligesom mange måske har fravalgt turen til testcentret, mens stormen rasede.

Han mener ikke, det er sikkert, at smitten faktisk er ved at falde. Det er der for stor usikkerhed i tallene til.

- Man kan ikke sige, at smitten er aftaget, men der er heller ikke belæg for at sige, at den er steget yderligere, siger han.

Han mener, at den faktiske smitte vil vise sig i smittetallene fra tirsdag eller onsdag. Det kunne ifølge professoren dog godt se ud, som om epidemien er ved at kulminere.

- Tallene er ikke steget yderligere, de er måske endda let faldende, selv om det seneste døgns tal er kunstigt lave, siger han.

Han vurderer også, at indlæggelsestallet kan være kunstigt, fordi folk har trukket den til weekenden, før de er blevet indlagt.

17 personer er i løbet af det seneste døgn døde med corona, og dermed når det samlede antal dødsfald op på 3755.