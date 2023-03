For første gang i 14 år: U20-landsholdet kvalificerer sig alligevel til VM i håndbold

For første gang i 14 år:

Redaktionen Mandag, 27. marts 2023 - 17:43

Der er gode nyheder til landets håndboldfans.

For selvom det i december ikke lykkedes U20-landsholdet at kvalificere sig til VM under kampene i Mexico, så vil skæbnen det anderledes.

Det oplyser håndboldforbundet TAAK i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: U20 håndbolddrengene misser VM-billet

Her fremgår det, at herrernes U20-landshold alligevel kommer med til sommerens VM som erstatning for Mexico, der har meldt afbud.

Landstrænerne Muusaarannguaq Ostermann-Søholm og Angutimmarik Kreutzmann glæder sig over kvalifikationen og håber, at det vil give spillerne motivation og god erfaring på den internationale bane.

En positiv effekt

Det lyder videre i pressemeddelelsen, at TAAK allerede er begyndt at finde sponsorer og andre bidragsydere, som vil støttet holdet til VM.

Sidste gang, Grønland deltog i ungdomsverdensmesterskabet i håndbold, var i 2009 i Egypten, hvor flere af de bærende kræfter på det nuværende A-landshold deltog. Forbundet er overbevist om, at den kommende VM-deltagelse også vil have en positiv effekt på fremtiden for grønlandsk håndbold.

VM, som strækker sig fra 20. juni til 3. juli, starter i Grækenland og slutter i Tyskland.

Grønland er placeret i gruppe F med Sverige, Slovenien og Bahrain, og i placeringskampene parres de med gruppe E med Norge, Danmark, Argentina og Ungarn.