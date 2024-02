Første fødsel i Qasigiannguit i tre år

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 13. februar 2024 - 13:59

En lille dreng er blevet født i Qasigiannguit søndag. Planen var ellers, at hele familien skulle rejse til Nuuk for at byde Aaka velkommen til verden. Men drengen ville åbenbart blive født i hjembyen, Qasigiannguit.

- Vi var ellers klar til at rejse til Nuuk. Men der skete noget uventet dagen før afrejsen. Jeg er lykkelig over at føde uden at skulle rejse hjemmefra. At føde i hjembyen betyder, jeg kan være med min familie. Min datter døde her i byen, og når man tænker på det, er det meget særligt, at min søn er født her i byen. Det betyder meget for os. Han bliver opkaldt efter hende, fortæller den lykkelige mor til den nyfødte Aaka, Konny Lundblad.

Sjælden hændelse

I dag skal gravide i mindre byer rejse til andre byer for at føde. Kommune Qeqertarlik skriver på sin hjemmeside, at det sidste fødsel i Qasigiannguit er sket for over to år siden.

Konny Lundblad og hele familien planlagde at rejse til Nuuk mandag den 12. februar. Men den lille dreng ville blive født i Qasigiannguit og kom til verdenen søndag d. 11. februar 2024, omkring klokken 05.15. Drengen og moderen har det fint.

Erfaren læge til stede

Mens fødslen af Aaka gik i gang, var der en fødselslæge med 25 års erfaring i Qasigiannguit. Moderen var derfor hos trygge hænder.

- Da vi fandt ud af jeg, at fødslen var i gang, var det chokerende i første omgang og vi blev bekymrede. Men han blev født kl. 05:15 og er sund og rask. Vi er meget lykkelige og føler os heldige. Med til fødslen var der en fødselslæge tilstede.

Kommune Qeqertalik lykønsker på deres hjemmeside de nybagte forældre, Konny Lundblad og Jens-Isak Storch, samt storesøster Aimi Petersen og ikke mindst den øvrige familie.