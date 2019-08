Første elektroniske studentereksamen

Redaktionen Tirsdag, 06. august 2019 - 12:52

For første gang har GUX Sisimiut i skoleåret 2018/19 tilbudt studerende at følge enkelt- og suppleringsfag som fjernstudie. Det vil sige, at de studerende har fulgt undervisningen fra deres hjembyer og som sådan ikke været fysisk tilstede på skolen i Sisimiut. Her til sommer har disse studerende også afsluttet deres eksamener online. Der sad eksempelvis studerende i Ilimanaq, Maniitsoq og Ilulissat til samme eksamen. eGUX, som projektet kaldea, handler om at kunne tilbyde gymnasial undervisning flest muligt steder i landet. Det er tale om et udviklingsprojekt og er dette første år blevet fulgt tæt – og nu er de første faglige resultater kommet.



- Det glæder mig, at vi er kommet godt i gang med udviklingen af e-læring, og jeg håber, at vi fortsat kan bruge den løbende evaluering af dette projekt ved GUX til lignende udvikling på de andre uddannelsesområder. Det vil være med til at understøtte uddannelsesudviklingen alle steder i landet, udtaler naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) i en pressemeddelelse.



Dette første års evaluering viser, at karaktererne for eGUX er tilsvarende, og i nogen tilfælde lidt over niveau, i forhold til de studerende på det almindelige GUX. De e-studerende har læst dansk A, matematik B, engelsk B eller biologi C som enkelt- eller suppleringsfag hjemme fra deres by eller bygd.



Efter sommerferien starter de to første klasser, der tager en hel 2-årig GUX som eGUX - kaldt e2-årig. Med e2-årig kan den studerende tage en hel studentereksamen uden at behøve at flytte fra sin by eller bygd. e2-årig giver mulighed for at søge især korte- og mellemlange videregående uddannelser.