Først børnene, så de handicappede og nu de ældre…

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. april 2019 - 14:29

I modsætning til Børnetalsmanden og Handicaptalsmanden tager Ældretalsmanden ikke udgangspunkt i en FN-konvention. Og funktionen bliver økonomisk etableret i en langt slankere udgave end de to etablerede talsmandsfunktioner.

Pris: 800.000 kr.

Af bemærkningerne til høringsmaterialet fremgår det, at man på næste års finanslov vil afsætte 800.000 kroner til Ældretalsmanden, og Socialstyrelsen skal varetage sekretariatsfunktionen.

Det var en af Atassuts mærkesager at få etableret en Ældretalsmands-ordning.

Det skal Ældretalsmanden lave (uddrag):

Ældre har behov for råd og vejledning, så de kan drage fordel af de rettigheder, de har. På nogle områder er mekanismerne til at sikre inddragelse og medbestemmelse særligt mangelfulde. Som følge heraf skal Ældretalsmanden identificere områder, hvor vilkårene for ældre er vanskelige, og formidle dette videre til politikere, myndigheder og borgere.

Ældretalsmanden udøver en funktion, som skal sikre ældre en synlig og tilgængelig adgang til kvalificeret rådgivning og vejledning vedrørende deres vilkår.

Ældretalsmanden kan handle af egen drift eller efter henvendelse. Alle skal haveret til at henvende sig til Ældretalsmanden. Ældre skal have førsteprioritet.

Ældretalsmanden har endvidere til opgave at formidle viden om vilkår for ældre, f.eks. familiemæssige, sociale, sundheds- og boligmæssige forhold.

Ældretalsmanden skal være en aktiv talsmand for ældre vedrørende deres levevilkår.

Ældretalsmanden skal skabe kontakt til ældre, således at de kan blive inddraget i Ældretalsmandens arbejde.

Hører under Naalakkersuisut

Organisatorisk skal Ældretalsmanden høre under Naalakkersuisut. Dermed adskiller talsmanden sig fra Ombudsmanden, der organisatorisk hører under Inatsisartut.

- I sager, hvor det er aktuelt at gøre opmærksom på mangler ved lovgivningen vedrørende interesser for ældre, vil både Ældretalsmanden og Ombudsmanden for Inatsisartut kunne have kompetence til at udtale sig. De overlappende kompetencer forventes ikke at skabe problemer mellem de to institutioner i praksis, står der i bemærkningerne.

Ingen mundkurv

Det fremgår også af bemærkningerne, at Ældretalsmanden har ret til at udtale sig om domstolsafgørelser, Inatsisartut, de administrative myndigheder, herunder departementerne, Naalakkersuisut og kommunerne.

- Ældretalsmanden skal ikke kunne udtale sig om domstolsafgørelsers juridiske holdbarhed. Imidlertid vil Ældretalsmanden kunne kritisere den faktiske og retslige tilstand, som en domstolsafgørelse afdækker, fremgår det.

Høringsfristen er sat til den 13. maj.

Se lovudkastet her