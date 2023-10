Det føles helende

Redaktionen Onsdag, 18. oktober 2023 - 14:27

- Der er så mange aha-oplevelser hele tiden, og vi lærer så meget.

Vivi Sørensen er fyldt med lovord over at få lov til – sammen med tre andre landsmænd – at lære at sy amaat af en lille gruppe kvinder fra Nunavut.

Det skriver avisen AG.

- Der er denne her følelse af samhørighed, at vi er det samme folk, siger Vivi Sørensen, der sammen med forfatter og filmproducent, Nadia Mike fra Iqaluit står bag workshoppen, der også er en del af en dokumentarfilm, som Nadia Mike producerer.

- Det undrede mig, at der var så få kvinder i amaat her i Nuuk, siger Nadia Mike, der besøgte Grønland for nogle år siden.

Ideen til workshoppen blev født, længe inden Vivi Sørensen blev udnævnt til chef for Grønlands Nationalteater, og har som sådan ikke noget konkret med teatret at gøre.

- Det skyldes min store kærlighed til amaat og er ikke nødvendigvis en teater-ting. Bortset fra at vi jo er en kulturbærende institution, forklarer Vivi Sørensen.

