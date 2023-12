Følelsesladet udstilling har fokus på bygd

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 09. december 2023 - 10:04

Bygdeboerne i Ikerasak i Uummannaq-fjorden har hjulpet antropolog og fotograf Christian Vium med en udstilling, der er en følelsesladet og personlig rejse til det lille samfund i nord.

I efteråret 2019 besøgte antropolog og fotograf Christian Vium bygden. Med sig bragte han historiske fotografier og filmmateriale fra området. Sammen med bygdens beboere har Christian Vium analyseret og fortolket materialet, og sat det sammen med beboernes private fotografier samt nye film og optagelser, som er skabt i fællesskab mellem Vium og beboerne i Ikerasak.

Forskningsprojekt

Udstillingen er en del af Christian Viums forskningsprojekt, ’Reframing History’, hvor han søger at nuancere forståelsen af dansk kolonihistorie gennem en reaktivering af arkivmateriale, dialog og tværfaglig analyse og ved at formidle til en bred offentlighed blandt andet gennem udstillinger og bogpublikationer.

- I danske medier og i den danske offentlighed tales der sjældent om den grønlandske hverdag. Når det sker, er det oftest stereotype fortællinger om misbrug og forfald, der sætter rammen. Det skaber en forståelseskløft, hvor det ekstreme dominerer og identifikation er fraværende.

- De stereotyper om Grønland søger jeg at udfordre med udstillingen. Blandt andet ved at fremhæve hverdagsøjeblikke og minder fremfor alene at fokusere på 'store' begivenheder. Det er folks egne fortællinger op gennem tid. Det er alt det, som måske kan virke banalt, men som når man begynder at kigge nærmere på det, faktisk er ret dramatisk. Det er fortællinger om kærlighed, død, stridigheder og jagt og alt det, man husker i en familie, og som bliver til minder, siger Christian Vium.

Ikerasak på Moesgaard Museum Moesgaard Museum

Udstillingen består af en installation i stor skala. Det centrale værk er en seks-kanalers filminstallation med nye og gamle optagelser fra Ikerasak, der akkompagneres af et surround lydbillede bestående af reallydsoptagelser holdt sammen af et narrativ, der fortælles af en grønlandsk kvinde. Dertil en komposition for cello og elektronik komponeret og fremført af komponist og cellist Josefine Opsahl. Med en varighed på 22 minutter løber installationen i en sløjfe og i et koordineret hele, der skaber en unik publikumsoplevelse. En interaktiv touchscreen og en kort dokumentarfilm udfolder forskningsarbejdet, der ligger til grund for udstillingen, oplyser Moesgaard Museum.

Udstillingen kan ses helt frem til den 20. maj næste år i museets udstillings-laboratorium.