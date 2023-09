Fødselsdagsfejringerne fortsætter i Nordatlantisk Hus

Knud Fl. Larsen Tirsdag, 19. september 2023 - 13:21

Det er store kunstnere, der er med til at markere, at der er dobbelt fødselsdag i Odense. Det grønlandske Hus fyldte 50 tidligere i år, og senere på året bliver Nordatlantisk Hus 10 år.

Grønlands store kunstner Aka Høeghs meget roste udstilling Kiinarpap tunuani / Bag masken er lige pillet ned. Aka Høeghs udstilling har været husets bedst sælgende udstilling nogensinde. Torsdag i sidste uge var der så fernisering på en udstilling med færøske Edward Fuglø. Edward Fuglø er en af Færøernes største kunstnere. Glimt fra Nordatlanten hedder udstillingen.

Igennem årene har der været mange fine udstillinger med kunstnere fra de nordatlantiske lande. Helt fra begyndelsen i 2013 har Edward Fuglø været med. Så det er ikke nogen tilfældighed, at hans mange værker bliver udstillet i jubilæumsåret. I foråret var der fokus på Grønland, og resten af året er det så Færøerne og Islands tur. Lige bortset fra at Ivars Silis holder foredrag 4. oktober.

Svanedronningen

På 1. sal i et af konferencelokalerne har i alle de 10 år, der er gået, været et meget stort vægmaleri ” Svanedronningen”, som Edward Fuglø malede, så det var færdigt, da Nordatlantisk Hus blev taget i brug 9. november 2013. ”Svanedronningen” var en gave fra Klaksvik Kommune. Klaksvik er i øvrigt Odenses venskabsby. Et ikon er Svanedronningen blevet for Nordatlantisk Hus. Med udgangspunkt i H. C. Andersens eventyr om Klods Hans forsøger Edward Fuglø at vise de nordatlantiske landes indbyrdes forhold.

GLIMT - fra Nordatlanten

Udstillingen hedder GLIMT – fra Nordatlanten og viser værker fra perioden 2007 – 2023, udvalgt af kunstneren selv og udlånt fra institutioner og privatpersoner.

Der er mange meget flotte og tankevækkende værker med på udstillingen. Værker som viser, hvor bredt Edward Fuglø spænder. Fuglø arbejder med maleri, illustration, grafik, scenografi og skulpturer.

En gendigtning, en parafrase som det hedder, af Samuel Joensen Mikines ikoniske billede fra 1937, ”Hjem fra begravelsen”, som forestiller en flok sørgendes hjemtur i en åben båd i det barske færøske vejr, er blevet til en collage bestående af regnjakker, gummistøvler, rygsække, soveposer og snebriller. Collagen viser de moderne naturturister, hvor skuffelserne kan være store, hvis vejret driller, og man ikke har kunnet se noget som helst grundet tågen.

Når man står og betragter det store værk, er det nærliggende at tænke på passagererne på krydstogtskibet, der for nylig sejlede på grund i Harefjorden i Nordøstgrønland.

”Frokost i det grønne”, ”Det forjættede land”, fugle i jakkesæt og mange referencer til rigsfællesskabet blandt andet et rigsvåben, hvor der udover den danske løve også er en grønlandsk isbjørn og et færøsk får, viser en Edward Fuglø, som kommer rundt i hele det moderne og meget politiske liv.

Det var fuglene i jakkesæt, som i 00’erne skaffede Edward Fuglø hans store popularitet.

I godt selskab

Man er i godt selskab, når man går rundt på udstillingen og ser Edward Fugløs mange og spændende værker. Kataloget kan bruges som vejviser, og så er det ellers blot at lade tankerne flyve.

Udstillingen kan ses frem til 24. november.