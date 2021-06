Fødevareminister: – Jeg er opsat på at finde frem til en realistisk løsning

Redaktionen Mandag, 21. juni 2021 - 13:02

Så er dialogen om hvorvidt Grønland skal hjemtage hele eller dele af veterinær- og fødevareområdet igangsat mellem Fødevareministeriet og Naalakkersuisut.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Fødevareminister Rasmus Prehn (A) tilkendegiver, at man fra dansk side godt kan forstå, at Grønland ønsker at udvikle grønlandsk fødevareeksport:

– Der er i Danmark stor forståelse for den centrale rolle, som fiskeriet spiller i Grønland, og for de udfordringer, man står med i forhold til eksportmulighederne. Fiskeri er en stor del af Grønlands historie. Vi skal i fællesskab gøre vores for at sikre, at det forbliver sådan i fremtiden, siger Rasmus Prehn (A) til Sermitsiaq.

På det konkrete plan oplyser Rasmus Prehn (A), at der nu er igangsat en proces, der skal belyse ønsker og udfordringer.

