Fodslæbende grønlandsk udenrigspolitik 

redaktionen Søndag, 01. marts 2020 - 15:46

Medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, fastholder sin skarpe kritik af Naalakkersuisut for ikke at have en konkret plan for Grønlands udenrigspolitik, skriver Sermitsiaq.

– Det er nu, toget kører. Det er tyndt og meget bekymrende at læse, at der først kommer en plan for Grønlands udenrigspolitik ved udgangen af 2021 – efter at Kongerigets arktiske strategi er offentliggjort. Det er alt for sent.

Aaja Chemnitz Larsen har flere gange efterlyst en udenrigspolitisk plan fra Naalakkersuisut både fra talerstolen på Christiansborg og i debatindlæg. I sidste uge kom så et svar på kritikken fra Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S), der lød, at ”Vi har faktisk en udenrigspolitisk plan” med henvisning til den udenrigspolitiske strategi fra 2011 og de årlige udenrigspolitiske redegørelser.

Men det mener Aaja Chemnitz Larsen langtfra er nok.

