Fodbold: VM-magasin bliver gratis

redak Mandag, 21. november 2022 - 15:31

Af Christian Schultz-Lorentzen, administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG

”Er du klar til at juble?”

Sådan lyder forsideteksten på mediehuset Sermitsiaq.AG’s dobbeltsproget og digitale fodboldmagasin, som du kan sikre dig på vores hjemmeside.

Nu bliver der en ekstra grund til at juble. VM-temaet bliver gratis.

Selv om prisen var blot 29 kroner og med en lodtræknings-præmie på 20.000 kroner til en fodboldrejse, har magasinet ikke mødt den forventede interesse. Betalingsvilligheden på nettet er begrænset. I hvert fald når det gælder et VM-magasin.

Alle kan deltage i konkurrencen

Men sådan er det, når man forsøger sig med nye driblinger. Ikke alt kan lykkes. Det er første gang, at mediehuset udgiver et betalings-tema, der kun udgives digitalt. Et magasin, der samtidig lancerer vores nye og mere læservenlige e-avis-format.

Vi har derfor valgt at spille ”bolden” hurtigt og konstruktivt videre.

Af hensyn til annoncørerne bliver VM-magasinet gratis for alle. Samtidig er det en glæde - som publicister - at sikre, at de mange artikler får det publikum, de fortjener. Endelig kan alle deltage i konkurrencen om den attraktive præmie.

God læselyst.

Find det nye VM-Magasin HER.