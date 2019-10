Fodboldspillere er i større demens-fare

Ritzaus Bureau Tirsdag, 22. oktober 2019 - 10:41

Kan det forårsage skader på hjernen at heade meget til en fodbold, som de fleste professionelle fodboldspillere gør på daglig basis?

Hidtil har spørgsmålet blæst i vinden, men nu har et stort studie fra skotske forskere præsenteret et resultat, som er bekymrende læsning for fodboldspillere.

Undersøgelsen slår således fast, at tidligere fodboldspillere har tre og en halv gang større chance for at udvikle og dø af demens end resten af befolkningen på tilsvarende alderstrin.

Det skriver BBC.

Stor empiri

Og der er hentet stor empiri til studiet fra forskerne på Glasgow University.

Studiet har sammenlignet dødsfald fra 7676 tidligere fodboldspillere med 23.000 personer fra resten af befolkningen. Prøverne er taget fra professionelle fodboldspillere i Skotland i perioden 1900 til 1976.

Undersøgelsen blev indledt i januar 2018 og har altså nu slået fast, at de mange hovedstød i fodbold øger chancen for at udvikle demens.

Til gengæld slår studiet også fast, at tidligere fodboldspillere omvendt har mindre chance for at dø af hjertesygdomme og nogle former for kræft - eksempelvis lungekræft.