Fodbold: Nemo Thomsen er med til at sikre sejr til Kolding IF U-19

Cheftrænerens glæde er velbegrundet, for i de 30 kampe i sæsonen er det blevet til 21 sejre, 2 uafgjorte og kun 7 nederlag i U19 divisionen med en samlet målscore på 86-41. Nu kan Kolding IF drengene kalde sig mestre, og topscoreren på holdet er ingen andre end 19-årige Nemo Thomsen fra Ilulissat.

Nemo Thomsen er angriber i U19 divisionsholdet for Kolding IF. Han er topscorer for sit hold og har placeret sig som nr. 2 i topscorerlisten i denne sæson. Kolding IF

Landsholdstræner Morten Rutkjær: en superpræstation af Nemo

19-årige Nemo Thomsen er i en fase, hvor han skal til at opbygge sin fodboldkarriere fra ungdomsfodbold til seniorfodbold.

En af dem der holder meget intenst øje med Nemos udvikling er Grønlands landstræner i herrefodbold, Morten Rutkjær.

- Nemo Thomsen har gjort det fremragende for Kolding IF de sidste 2 år. Det kulminerede med at vinde den næstbedste række i Danmark med Kolding IF U19 hold. En super præstation af Nemo. Derudover blev han topscorer på sit hold.

Fremtiden tegner sig lyst for Nemo

Nemo Thomsen blev som 16-årig udtaget til bruttotruppen til Grønlands landshold. Morten Rutkjær er ikke et øjeblik i tvivl om, at han er vigtig for holdet.

- Allerede nu er han fast mand og med det valg han har taget ved at tage til Danmark for at spille fodbold tegner fremtiden lys for Nemo på landsholdet. Han træner hele året rundt og vil tage lange skridt i positiv fodboldudvikling. Han er vigtig for grønlandsk landsholds fodbold, siger Morten Rutkjær til Sermitsiaq.AG og fortsætter:



- Lige nu står Nemo for en stor udfordring fra når man går fra Ungdoms fodbold til seniorfodbold. Der er en transition som er svær men jeg er sikker på hvis han finder den rette klub og arbejder lige så hårdt som han han gjort indtil nu skal Nemo nok være at finde i divisionerne i Danmark inden for de kommende år.