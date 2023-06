Fodbold: Nemo Thomsen bliver i Kolding IF - denne gang i de voksnes rækker

Jensine Berthelsen Mandag, 26. juni 2023 - 12:45

Der skulle gå mindre end en uge fra at Nemo Thomsen var med til at sikre sejr for Kolding IF U19 til at han skriver under på en kontrakt med samme klub, denne gang med seniorerne i klubben.

Nemo Thomsen fra Ilulissat har store ambitioner som fodboldspiller. Allerede som 14. årig besluttede han at forfølge sine drømme som professionel fodboldspiller.

Han har igennem de sidste to sæsoner arbejdet målrettet på Kolding IF´s ungdomshold U19 og nu får han belønning for sit arbejde ved at lande en kontrakt med voksenholdet i sin klub.

Glad for at spille for Kolding IF

- Jeg er mega glad for at have skrevet under med Kolding IF. Det er en klub som har haft stort betydning for min udvikling. Jeg glæder mig til at fortsætte i Kolding IF, og udvikle mig endnu mere. Forhåbentligt kan jeg vise mig frem på førsteholdet, siger Nemo Thomsen i forbindelse med indgåelsen af sin kontrakt med Kolding IF.

Jonas Kamper, cheftræner for U19 divisionen, er ved at revne af stolthed.

- Nemo har rykket sig helt enormt de seneste to sæsoner, og det er fortjent at han nu belønnes med en kontrakt. Med hans fysiske pakke, og mange mål er han et stort aktiv, men hans helt store spidskompetence er hans mentalitet med stor træningsparathed, hårdt arbejde og hans bidrag til fællesskabet. Vi glæder os over, at vi nu har arbejdsro og sammen skal flytte ham yderligere, siger hans hidtidige ungdomstræner, Jonas Kamper.

Cheftræneren tror på Nemo

Cheftræner i Kolding IF, Kristoffer Wichmann, tror på Nemo Thomsen og hans færdigheder som fodboldspiller.

- Nemo er blevet en rigtig Kolding-dreng og han har det forgangne år, rykket sig meget. Alle i klubben vil hjælpe Nemo til at tage de næste skridt, vi tror på Nemo – nu skal især Nemo vise at han kan rykke sig yderligere. Vi, som klub, vil gøre alt hvad vi kan, for at det lykkedes, jubler Wichmann i forbindelse med kontrakten med Nemo Thomsen.