Fodboldklub utilfreds: Fodboldbanen er ubrugelig

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. august 2023 - 16:14

Det siges, at billeder siger mere end tusind ord. Og de billeder, der viser fodboldbanen i Sisimiut fortæller, at halvdelen af banen ikke kan benyttes på nuværende tidspunkt.

Sådan har det set ud i flere uger. Det gamle kunstgræs i den ene halvdel er blevet fjernet, og arbejdet med at reparere banen har stået stille hele sommeren.

Den lokale fodboldklub SAK ærgrer sig over situationen. Klubben har ellers glædet sig til at betræde det helt nye kunstgræs, og forventet at renoveringen ville fortsætte uden pauser henover sommeren.

Dårligere træningsmuligheder

Og den ubrugelige bane har konsekvenser for byen hold.

- Det betyder, at SAK’s fodboldhold har forsøgt at træne op til kvalifikationsrunder. Men når det kun er den ene banehalvdel, der kan benyttes, så er det svært at træne optimalt, siger Peter Olsen fra fodboldafdelingen i SAK.

SAK’s herrehold har ikke kvalificeret sig til grønlandsmesterskaberne i år. Peter Olsen oplyser samtidig, at resultater for U15 og U18 heller ikke har været tilfredsstillende i turneringer afviklet i andre byer.

- Vores hold har trænet på den ene halvdel af banen i Sisimiut. Vi har set, at det giver dårligere resultater, når holdene kommer til andre byer for at spille kampe. Andre byer har nemlig større fodboldbaner, som vores spillere ikke længere er vant til, fortæller Peter Olsen.

Kommune tavs i sagen

SAK’s herrehold har på trods af manglende kvalifikation fået mulighed for at deltage ved årets mesterskaber i fodbold, da et hold, som var kvalificeret måtte melde afbud. Og klubben ønsker at byde ind til at holde næste års kvalifikationer og mesterskab i Sisimiut.

- Men det kan vi ikke, hvis kommunen nøler med arbejdet. Hvis banen ikke bliver dækket med kunstgræs igen nu, betyder det, at vi skal vente til næste forår, til sneen er smeltet igen. Det giver virkelig dårlige udviklingsmuligheder for udendørs fodbold, siger Peter Olsen.

Han oplyser, at brugerne overvejer at holde demonstration, hvis arbejdet ikke kommer igang snart.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra kommunen, men de ansvarlige i afdelingen kan først kommentere på sagen næste uge.