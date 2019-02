Fodboldforbundet sætter fokus på udvikling af futsal

redaktionen Onsdag, 06. februar 2019 - 13:22

- Potentialet af futsal er langt større, hvis vi får koordineret indsatsen for mere træneruddannelse, og det er her vi ser vores store opgave – at være med til at udvikle klubberne rundt om i landet.

Det siger René Olsen på fodboldforbundets hjemmeside.

Uddannelsesplatform for klubber

To af de første opgaver for afdelingen bliver at arrangere et målmandstræner kursus, samt at skabe en online uddannelsesplatform for klubberne, hvor den enkelte træner nemt kan hente inspiration til træning, grundlæggende futsal teori, træningsøvelser, videoklip med mere – og alt sammen også på grønlandsk.

- Vi har så mange gode eksempler på små nationer som klare sig godt ved at fokusere endnu mere på uddannelse og når vi ikke er flere mennesker end vi er, må vi sørge for at få så meget viden som muligt for at udvikle os fra bunden af og op, siger René Olsen.

Spændende udvikling

Formanden for KAK John Thorsen glæder sig over ansættelsen af René Olsen og Bent Petersen:

- Det bliver helt afgørende, at vi tør være ambitiøse for der ligger et stort potentiale, der bare mangler flere værktøjer og vores nuværende uddannelsesstrategi skal også videreudvikles. Masser af klubber har fantastiske ildsjæle som har brug for forbundet støtte for at udvikle sig.

- Vi ser frem mod en spændende tid i udviklingens tegn og håber at klubberne og trænerne vil tage godt imod dette nye initiativ.