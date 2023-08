Fodbold: B-67 hiver overbevisende mesterskabet hjem

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 16. august 2023 - 08:47

B-67 kan kalde sig grønlandsmester efter en kamp, hvor klubben overbevisende slog G-44 fra Qeqertarsuaq under finalen i GM i herrefodbold i Qaqortoq tirsdag 15. august.

Allerede i første halvleg overtog B-67 banen, og scorede tre mål lige efter hinanden fra 30 minutter inde i kampen. G-44, der havde spillet de indledende runder suverænt smeltede helt sammen, og kom ikke rigtigt ind i kampen igen.

Selvom G-44 kæmpede en brav kamp for at overtage boldstyringen, scorede B-67 yderligere to mål i anden halvleg.

Dommeren kunne fløjte kampen af med 5-0 til B-67.

Hjemmehold vinder bronze

Årets vært, hjemmeholdet K-33 blev nummer tre efter en tæt kamp mod Nuuk-holdet IT-79 der tidligere har været grønlandsmestre.

Kampen startede til fordel for IT-79, der sikrede et mål i første halvleg. Hjemmeholdet blev dog ikke slået ud af den ene mål, og kunne udligne fem minutter inde i anden halvleg. Efter flere missede chancer lykkedes det for K-33 at score endnu et mål og sikrede dermed en sejr og bronzemedaljer til hjemmeholdet til jubel for publikum.

Årets spiller blev Ari Heilmann fra B-67. Årets tekniker blev Niels Erik Eriksen fra G-44. Årets topscorer var Nicolai Nielsen fra B-67 med ni scoringer i GM.

Her kan du se B-67 i jubel over titlen: