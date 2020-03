FN’s oprindelig folks rettighedsekspert kommer til Grønland

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 08. marts 2020 - 12:17

FN’s specialrapportør for oprindelige folks rettigheder, Tauli-Corpuz, skal besøge Grønland og Danmark mellem 10.-19. marts.

Det oplyser Rådet for Menneskerettigheder.

- Jeg ser frem til at finde ud af, hvordan Grønlands Selvstyre blev etableret, hvordan det fungerer i dag, for det er en meget interessant model for andre oprindelige folk i resten af verden, siger Tauli-Corpuz i en pressemeddelelse.

FN-eksperten vil under sit besøg undersøge forskellige problematikker, der berører oprindelige folk, herunder selvstyre, retspleje, børn- og ungeområdet, boliger, adgang til sundhedsydelser, herunder mental sundhed, klimaændringer og retten til udvikling og naturressourcer.

Børns rettigheder

- På trods af fremskridt, er jeg blevet gjort opmærksom på vigtige udfordringer, herunder i forbindelse med beskyttelsen af ​​børns rettigheder. Jeg ser frem til at møde grønlændere for at forstå disse udfordringer såvel som de foranstaltninger, der er truffet for at tackle dem, lyder det fra FN-eksperten.

Det meste af hendes besøg, der afholdes på opfordring fra Danmarks og Grønlands regeringer, vil blive gennemført i Grønland. Grønlændere, der bor i Danmark får dog også mulighed for at møde hende.

Tauli-Corpuz mødes med regeringer og embedsmænd, oprindelige organisationer, civilsamfundet, akademikere og FN-repræsentanter. Hun vil også møde borgere.

En endelig rapport om besøget vil blive præsenteret til Menneskerettighedsrådet i september 2020.