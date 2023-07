FN's Internationale Skakdag i Nuuk: Bo Fisker finder den store dagsform frem

Redaktionen Søndag, 23. juli 2023 - 10:11

Veteranen Ral Fleischer startede skak dagens program med simultanskak mod publikum sammen med sin makker Adam fra Nuuk Skak Klub. Der blev givet og taget på begge sider.

Fokus på gensidig respekt og tolerance. FN's Skakdag afholdes hvert år 20 juli verden over med det formål at fremme retfærdighed, inklusion og gensidig respekt, samt skabe en mellemfolkelig atmosfære af tolerance og forståelse. Skak kan på den vis gøre sit til en bæredygtig udvikling herunder realisering af flere SDG målsætninger såsom styrkelse af uddannelse samt fremme af ligestilling.

Efterfølgende blev der spillet lyn- og hurtigskak med kontant afregning i form af en sodavand til partier vundet af publikum mod medlemmer fra Nuuk Skak Klub. Hurtigskak blev i år varetaget af Bo Top Fisker, som til dagligt er kasserer i skakklubben og som i den grad ramte dagen og spillede som en drøm, dvs. med et meget magert sodavands afkast til hurtigskak modstanderne til følge.

Som kronen på værket spillede Bo Top Fisker så en perle af et online parti mod Fide Candidate Master Silvio Andres Llorens fra Argentina, som udviklede sig til et umåde komplekst slutspil, hvor Top Fisker var meget tæt på få et helt point. Efter 49 træk endte partiet dog remis. Top Fisker havde ifølge skakprogrammet Stockfish spillet partiet med en præcisionsgrad på hele 90% mod mester-spillerens 87%.

Ægyptisk Stormester fra Ny Kaledonien smed et halvt point

Thomas Thorleifson, Ral Fleischer og Niels Kristian Skou fra Nuuk Skak Klub spillede alle et parti online mod Stormester fra Egypten GM Samy Shoker, som var logget på midt om natten fra Ny Kaledonien øst for Australien. Thomas og Ral måtte begge i knæ mens formanden for Nuuk Skak Klub med hiv og sving fik tryllet et halvt point hjem til Nuuk Skak Klub.

Publikum have desuden mulighed for at prøve kræfter med en stærk International Mester fra Cuba Jesus Jerzy Perez og Fidemester Robert Lagerman fra Island som alle spillede med online. Et AI-program ved navn Hans-1000 spillede også partier under grønlandsk flag.

- Det er rigtig fint at vi kan stable det her skak arrangement på benene som en tilbagevendende årlig begivenhed og borgerne støtter samtidig godt op hver gang. Tak til ITTU.net, Grønlandsbanken Nanoq Media og N Offset for støtte og tak til Nuuks borgere for et godt fremmøde, siger formand for Nuuk Skak Klub, Niels Kristian Skou.

Næste projekt er en landsdækkende skoleskaks turnering til oktober

Formanden understreger, at skak som aktivitet kan være kompetenceopbyggende på mange niveauer og er samtidig et fantastisk mikrokosmos for specielt unge mennesker til at lære konsekvens, kreativitet, fordybelse, fokus, respekt, vedholdenhed og meget mere som kan støtte op om en positiv individuel og samfundsmæssig udviklingsbane.

- Vores næste projekt i Nuuk Skak Klub er, at vi vil forsøge at stable en skoleskaks turnering på benene i Nuuk til oktober, hvor skoler i hele Grønland kan overveje at stille med et 4-elevers skakhold med live eller online deltagelse. Vi vil også forsøge at få et par danske, islandske og måske færøske skoleskak-hold med online, fortæller Niels Kristian Skou.