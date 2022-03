FN's generalsekretær: Krigen i Ukraine kan ikke vindes

Ritzaus Bureau Tirsdag, 22. marts 2022 - 16:58

FN's generalsekretær, António Guterres, beder tirsdag Rusland om at afslutte sin "absurde krig" i Ukraine, og han erklærer, at konflikten er umulig at vinde.

"Denne krig fører ingen steder hen", siger han og henviser blandt andet til, at byen Marjupol er blevet "nådesløst bombet, beskudt og angrebet. Og for hvad?".

- Selv om Marjupol falder, kan Ukraine ikke erobres, by for by, gade for gade, hus for hus, siger han.

Guterres tilføjer, at den eneste følge af yderligere kampe er mere lidelse, flere ødelæggelser og mere rædsel.

Han giver udtryk for, at der er tegn på fremgang i forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine.

– Der er nok på bordet til at stoppe fjendtlighederne nu og forhandle for alvor. Denne krig er umulig at vinde. Før eller siden må den flyttes fra slagmarken til forhandlingsbordet. Det er uundgåeligt, fastslår Guterres.

Den ukrainske vicepremierminister, Irina Vereshtjuk siger, at mindst 100.000 civile ønsker at flygte fra den belejrede havneby Marjupol i det sydlige Ukraine, hvor forholdene længe er blevet kaldt "forfærdelige" og "ubeskrivelige".

- Der mangler sikre korridorer ud af den belejrede by, siger hun.

To kraftige bomber rystede Marjupol tirsdag, da der blev gjort forsøg på at åbne en korridor.

Over 200.000 mennesker er fanget i den strategisk vigtige by, som ifølge menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch beskrives som "et frysende helvede fyldt med døde mennesker og ødelagte bygninger".

Den ukrainske vicepremierminister siger, at russiske styrkers granatbombardementer også forhindrer redningsarbejdere i at få adgang til byens udbombede teater. Her søgte hundredvis af mennesker ifølge lokale embedsmænd tilflugt i underjordiske rum under et luftangreb i sidste uge.

Rusland afviser at have bombet teatret, og det siger, at det ikke har dræbt civile.