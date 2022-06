FN's generalsekretær advarer mod ny tro på olie, gas og kul

Ritzaus Bureau Tirsdag, 14. juni 2022 - 17:14

FN's generalsekretær, António Guterres, advarer tirsdag om, at der i stigende grad foretages investeringer i kul, olie og gas.

Den udvikling kalder han undergravende for kampen mod klimaforandringer. Guterres siger, at der er tale om farlige "vrangforestillinger".

- Den energikrise, som er udløst af krigen i Ukraine, har ført til en ny farlig geninvestering i fossile brændstoffer i de store økonomier, siger Guterres.

Hans udtalelser kommer i en videotale ved klimakonferencen Det Østrigske Verdenstopmøde i Wien.

Flere lande vil investere i olie og gas

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar er nogle lande slået ind på en ny kurs med at købe flere ikkerussiske fossile brændstoffer. Eller de har investeret i nye olie- og gasfelter for at få sikret deres forsyning af energi.

António Guterres henviser blandt andet til, at Tyskland og Holland i denne måned har fremlagt planer for udvikling af nye gasfelter i Nordsøen.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har desuden sagt, at Tyskland også vil udvikle gasprojekter sammen med Senegal.

Samtidig udvider det statsejede Qatar Energy's North Field East i forbindelse med verdens største LNG-naturgasprojekter (i flydende form), mens briterne finansierer et LNG-projekt i Mozambique.

- Disse nye investeringer i udvinding og udvikling af fossile brændstoffer er vrangforestillinger. De vil forværre de globale problemer med forurening og klimaforandringer, siger Guterres.

De rige lande bør gå forrest

Klimaforskere siger, at udledning af CO₂ og andre drivhusgasser bør være næsten halveret i 2030. I stedet står den for øjeblikket til at stige med 14 procent.

Ifølge Guterres er der stor forskel på, hvad forskere og de almindelige befolkninger ønsker og så det, han kalder regeringernes "fodslæbende handlinger".

Guterres opfordrer alle lande til at have stoppet anvendelsen af kul inden udgangen af 2040. De rige lande bør have udfaset kul allerede i 2030, mener han.

- De bør i stedet fokusere på at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi som sol og vindkraft, siger han.