FN-rapport: Her går det den gale vej

Redaktionen Tirsdag, 21. maj 2019 - 07:40

Bevidstheden om klimaforandringer og om vigtigheden af bæredygtig udvikling har aldrig været så stor som i dag.

Alligevel går udviklingen mod en mere bæredygtig verden så langsomt, at det vil være umuligt at nå de 2030-mål, som landene i FN har opsat for at redde kloden. Faktisk går det den forkerte vej på fire parametre:

Verden oplever voksende ulighed

Den globale opvarmning er stigende

Biodiversiteten er truet

Mængden af affald skabt af mennesket vokser

Det er ifølge Politiken det dystre budskab fra 15 uafhængige forskere i en rapport, som nu bliver sendt til FN’s medlemslande, der skal kommentere og tage stilling til de anbefalinger, forskerne fremlægger.

17 verdensmål

Forskerne er udpeget af FN til hver fjerde år at skrive en Global Sustainable Development Report, som gør status på, hvordan det går med at nå de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens stats- og regeringsledere enstemmigt vedtog i 2015. Det er dermed den første statusopgørelse i et af FN’s mest ambitiøse programmer nogensinde.

Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men Politiken har fået en kopi. Den bygger på eksisterende videnskabelig litteratur og informationer fra en mængde kilder inklusive fra FN-systemet selv.