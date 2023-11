FN-organisation: Vi bliver bevidst modarbejdet i Gaza

Ritzau Torsdag, 16. november 2023 - 16:49

FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA) mener, at der er bevidste forsøg på at "kvæle" organisationens humanitære arbejde.

UNRWA advarer om, at organisationen måske helt bliver nødt til at suspendere sine aktiviteter på grund af mangel på brændstof.

Advarslen kommer torsdag, mens der er meldinger om totalt teleblackout i Gaza på grund af netop brændstofmangel.

Philippe Lazzarini, chef for UNRWA, kalder det "uhørt", at hjælpeorganisationer skal tigge om brændstof.

- Jeg tror, at der er et bevidst forsøg på at kvæle vores arbejde og lamme driften, siger han.

UNRWA-chefen siger, at organisationen i flere uger har bedt om brændstof.

Onsdag kom der for første gang brændstof ind i Gaza - i alt 24.000 liter til FN-lastbiler.

Men det er ifølge Lazzarini ikke i nærheden af at være nok.

- På grund af brændstofmanglen vil vi ikke være i stand til at sende vores lastbiler på tværs af den sydlige del af Gazastriben, hvor vores folk venter på humanitære leverancer, siger han.

De to vigtigste teleselskaber i Gaza - Paltel og Jawwal - siger torsdag, at alle teletjenester er ude af drift.

- Det kan fremprovokere eller fremskynde, at der sker et sammenbrud i den sidste tilbageværende civile orden, vi har i Gaza, siger Lazzarini om blackoutet.

- Hvis der er et komplet sammenbrud, vil det være svært at arbejde i et miljø uden et minimum af orden.

7. oktober dræbte den palæstinensiske bevægelse Hamas omkring 1200 mennesker i Israel og tog 240 gidsler.

Israel har svoret at tilintetgøre Hamas som gengæld. Landet har gennemført en stor offensiv i Gaza, som Hamas har magten over, med luftangreb samt en landinvasion med soldater og kampvogne.

Ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium har over 11.000 mistet livet som følge af den israelske offensiv.