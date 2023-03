FN-lande indgår banebrydende aftale om havbeskyttelse

Ritzau Søndag, 05. marts 2023 - 10:24

Forhandlere fra FN-lande er natten til søndag nået frem til en traktattekst om beskyttelse af det åbne hav efter en meget lang forhandlingsproces.

Traktaten bliver den første internationale af sin slags om beskyttelse af det åbne hav.

Den ses som et afgørende skridt på vejen mod at beskytte 30 procent af verdens natur - altså både land og hav - hvilket en global aftale i Montreal satte som mål i december.

- Skibet er nået i land, siger Rena Lee, som er leder for FN-havkonferencen, til klapsalver fra de delegerede i New York City.

Traktaten skal først formelt vedtages senere, men der kan ikke længere foretages større ændringer i den.

Hyldes af grønne organisationer

Tekstens præcise ordlyd er ikke umiddelbart blevet offentliggjort. Men fra grønne organisationer hyldes det som et gennembrud, at der er kommet en traktattekst.

- Dette er en historisk dag for naturbeskyttelse og et tegn på, at selv i en splittet verden kan beskyttelsen af natur og mennesker sejre over geopolitik, siger Laura Meller, som er polarrådgiver for Greenpeace.

I over femten år er der blevet forhandlet om en aftale. I fire år har der været formelle forhandlinger.

De seneste to uger er forhandlingerne gået ind i en intens fase i FN's hovedkvarter i New York City.

Næsten halvdelen af Jordens overflade er dækket af internationalt hav.

Giver mulighed for beskyttede havområder

Det åbne hav begynder ved grænsen til de enkelte landes eksklusive økonomiske zoner, som strækker sig op til 200 sømil fra kystlinjerne.

De internationale farvande hører dermed ikke under noget lands jurisdiktion.

Når den nye traktat træder i kraft efter en formel vedtagelse, vil den give mulighed for, at der kan skabes beskyttede havområder i det åbne hav. Den er formelt vedtaget, når nok lande har vedtaget, underskrevet og ratificeret traktaten.

Traktaten vil også kræve af lande, at de skal komme med vurderinger af den miljømæssige påvirkning af deres aktiviteter på det åbne hav.

Skaber halvdelen af ilt

Havenes økosystemer skaber halvdelen af den ilt, som mennesker indånder. De er også med til at mindske den globale opvarmning. Men de trues af klimaforandringer, forurening og overfiskeri.

Kun omkring en procent af det åbne hav er aktuelt beskyttet.

Et meget omstridt element i traktaten har været, hvordan nye havressourcer skulle deles mellem forskellige parter.

Men det punkt lykkedes det altså også forhandlerne at klare, selv om konferencen varede en dag længere end planlagt.