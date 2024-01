FN kan ikke bekræfte russisk udlægning af flystyrt

Ritzau Fredag, 26. januar 2024 - 07:11

FN's Sikkerhedsråd kan ikke verificere omstændighederne for det russiske flystyrt, det skete onsdag.

Det oplyste Rosemary DiCarlo, chef for politiske anliggender i FN, til Sikkerhedsrådet på et møde torsdag aften dansk tid.

Rusland, der havde bedt om mødet, beskylder Ukraine for at have skudt det russiske transportfly ned med to missiler.

Den påstand har Ukraine benægtet. Landet bekræfter hverken, at flyet blev skudt ned, eller at der var ukrainske krigsfanger om bord.

Styrtet skete angiveligt i den russiske region Belgorod. Ifølge Rusland befandt der sig 74 personer om bord, som alle meldes dræbt i styrtet. Heraf skal 65 have været ukrainske krigsfanger.

Det er ikke umiddelbart muligt at få verificeret oplysningerne fra uafhængig side.

- Det, der står klart, er, at hændelsen fandt sted i kontekst af Ruslands invasion af Ukraine og den igangværende krig, sagde DiCarlo til rådet.

- For at undgå en yderligere eskalering, opfordrer vi alle involverede til at afstå fra handlinger, retorik eller påstande, der kan bidrage til den allerede farlige konflikt.

Det står dermed stadig uklart, hvad der har forårsaget onsdagens flystyrt.

Rusland har kaldt hændelsen for en "terrorhandling".

Ukraines efterretningstjeneste har bekræftet, at en fangeudveksling med Rusland onsdag var undervejs. Det har samtidig lydt, at man ikke havde troværdige oplysninger om, hvem der var om bord på det russiske fly.

Den ukrainske efterretningstjeneste siger desuden, at Rusland ikke på forhånd havde meddelt, at det ville transportere krigsfanger i flyet, og at man ikke var informeret af Rusland om at være forsigtig med luftrummet omkring byen Belgorod.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har som følge af begivenhederne efter sigende aflyst en rejse, ligesom han har aflyst begivenheder forbundet til sin fødselsdag 25. januar.

Ukraine har bedt FN og Røde Kors om at undersøge det sted, hvor flyet styrtede ned.

Tidligere torsdag meddelte redningsmandskab ifølge russiske nyhedsbureauer, at begge de to sorte bokse fra det fly, der styrtede ned, er fundet. Der er også fundet fragmenter af et missil, lyder det.

Eksperter ved det amerikanske Institute for the Study of War (ISW) skriver i en analyse, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at bekræfte hverken russiske eller ukrainske meldinger om flystyrtet.

/ritzau/Reuters