FN til færingerne: Kvinder har ret til fri abort

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 02. juli 2021 - 08:52

FN har under et dialog med det Nordiske Råd kritiseret Fæøernes abortlovgivning. FN mener, at abortlovgivningen ikke lever op til kvindens rettigheder.

Under mødet har FN oplyst, at nogle kvinder rejser til Danmark for at få abort, fordi de ikke kan få den på Færøerne. Nogle kvinder søger mod alternative løsninger for at få en abort, hvilket kan bringe deres sundhed i fare samt kriminalisere deres handlinger.

- Seksuelle og reproduktive rettigheder er fundamentale rettigheder. Ikke at respektere disse rettigheder, er en form for kønsbaseret vold og udgør en krænkelse af kvinders rettigheder, lyder det fra FN’s landerapportør, Madam Nicole Amaline.

Polariseret debat

Det er Færingerne selv som har ansvaret for at ændre på deres lovgivning i forhold til aborter. I abortdebatten er der ofte to forskellige fokus. Enten fokuseres der på fostret eller på kvinden ret. I de lande hvor der er fri abort, er fokus kvindens ret. I den færøske lovgivning er fokus i højere grad på fostrets ret.

- Det smertelige i abortdebatten er, at der er så meget på spil. Det er svært at forsvare den ene position uden at krænke den anden, forklarer forkvinde i Etisk Råd på Færøerne, Anne Mette Greve Klemensen. Hun vil ikke tage konkret stilling til FN’s mening om, at den færøske abortlovgivning tilsidesætter kvindens rettigheder.

Unge ønsker ændring

Mens færingerne er bange for at tage en beslutning om at indføre fri abort, så mener et medlem af Ungdommens Nordiske Råd, at lovgivning bør ændres.

- Grundlæggende synes jeg, at den færøske abortlovgivning bør ændres, så valget reelt bliver kvindens. Dette er et spørgsmål om ligestilling i sundhedsvæsnet, hvor færøske kvinder ikke er ligestillede i forhold til kvinder i de andre nordiske lande, siger medlem i Ungdommens Nordiske Råd, Anna Falkenberg.