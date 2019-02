FN-dom: Briterne skal afgive ø-gruppe

Ritzaus Bureau / Reuters Mandag, 25. februar 2019 - 17:57

Forud for dommen ligger en flere årtier lang strid med Mauritius.

Chagosøerne er hjemsted for den strategisk vigtige amerikanske base Diego Garcia. For lidt over 50 år siden begyndte briterne tvangsflytningen af øernes beboere for at gøre plads til USA's base.

Briterne handlede "ulovligt" i forhold til Mauritius, hedder det i den ikke-bindende afgørelse fra FN-domstolen.

For det splittede Mauritius. Og briterne stoppede op midt i dets afkolonialisering.

Mauritius blev selvstændigt i 1968.

Lederen for de 14 dommere ved domstolen, Abdulqawi Yusuf, siger i afgørelsen, at den britiske regering "har pligt til at bringe sin administration af Chagosøerne til ophør".

Under sagen ved Den Internationale Domstol oplyste Mauritius' regering, at den var blevet tvunget af briterne til at afstå den fjerne øgruppe for at sikre sig uafhængighed.

Storbritannien har under sagen hævdet, at det hele skete frivilligt.

Domstolen siger, at aftalen mellem Storbritannien og Mauritius ikke blev indgået under ligeværdige forhold. Det var "ikke et oprigtigt udtryk for de berørte mennesker vilje".

Chagosøerne kaldes i dag British Indian Ocean Territory.

Sagen mod Storbritannien blev taget op af domstolen efter en henvendelse fra FN's Generalforsamling. Det bliver også FN's Generalforsamling, der skal beslutte, hvordan "afkoloniseringen af Mauritisk sikres", hedder det.

Den britisk regering har foreløbig ikke reageret på den ikke-bindende afgørelse.