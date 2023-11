FN-chef siger op og kalder Gaza-bombardement for folkedrab

Ritzaus Bureau Onsdag, 01. november 2023 - 08:11

FN har slået fejl, og et folkedrab udspiller sig igen for øjnene af verden.

Det skriver Craig Mokhiber, som i slutningen af oktober sagde op fra sin stilling som direktør for FN's Højkommissær for Menneskerettigheders kontor i den amerikanske millionby New York City.

Ifølge den britiske avis The Guardian har Mokhiber forladt sin stilling, fordi FN har vist sig ude af stand til at stoppe det, som han kalder Israels folkedrab på palæstinensiske civile.

- På ny ser vi et folkedrab udfolde sig for øjnene af os, og organisationen, som vi tjener, virker ude af stand til at stoppe det, skriver han i sit brev til højkommissæren, Volker Türk.

Vil gøre opm med Israel

Og det er bare endnu et folkedrab på en allerede alt for lang liste, skriver han.

- Den igangværende engrosnedslagtning af det palæstinensiske folk, som er rodfæstet i en etnonationalistisk kolonial bosættelsesideologi, der sker i forlængelse af årtier med systematisk forfølgelse og udrensning, som udelukkende er baseret på deres status som arabere, efterlader ingen plads til tvivl, skriver Craig Mokhiber.

FN har allerede vist sig ude af stand til at stoppe folkedrabet på tutsifolket i Rwanda, muslimerne i Bosnien, yazidierne i kurdiske områder af Irak og rohingyamuslimerne i Myanmar, skriver Mokhiber.

Den afgående chef nævner ifølge The Guardian i brevet ikke Hamas' angreb mod Israel den 7. oktober. Avisen tolker endda en sætning i brevet som, at Mokhiber vil gøre op med den israelske stat.

Begyndte i FN i 1992

- Vi må støtte etableringen af en enkelt, demokratiske og sekulær stat i hele det historiske Palæstina, hvor der er lige rettigheder for kristne, muslimer og jøder, skriver han.

- Og dermed afmonteringen af et dybt racistisk, bosættelseskolonialistisk projekt og slutningen på apartheid i området.

Mokhiber er med tiden steget i rang, siden han begyndte at arbejde for FN i 1992.

Han har ifølge The Guardian stået i spidsen for højkommissærens arbejde med en menneskerettighedsorienteret tilgang til udviklingsprojekter og ageret rådgiver i palæstinensiske områder, Afghanistan og Sudan.