FN-chef kalder under besøg i Ukraine krigen en absurditet

Ritzau Torsdag, 28. april 2022 - 06:50

FN's generalsekretær, António Guterres, er torsdag formiddag lokal tid ankommet til byen Borodjanka uden for Ukraines hovedstad, Kyiv. Det rapporterer AFP fra stedet.

Her er russiske styrker anklaget for at have dræbt civile.

Under sit første besøg i det krigsramte Ukraine ventes han også at besøge byen Butja, inden han mødes med præsident Volodymyr Zelenskyj.

Rusland beskyldes for at have begået alvorlige krigsforbrydelser i Butja, inden de russiske soldater i sidste måned blev trængt væk af de ukrainske styrker.

Mødtes med Putin tirsdag

- Krig i det 21. århundrede er en absurditet, konstaterer FN's leder.

Guterres var tirsdag i Moskva. Her traf han Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Her sagde Putin, at han stadig har et håb om, at forhandlinger kan afslutte den blodige konflikt i Ukraine.

- På trods af, at den militære operation stadig er i gang, håber vi, at vi kan nå frem til en aftale på det diplomatiske spor. Vi forhandler, og vi afviser ikke forhandlinger, siger han.

I USA mente udenrigsminister Antony Blinken, at Putin ikke tager det diplomatiske spor alvorligt.

Putin har skærpet retorikken

- Vi har endnu ikke set tegn på, at præsident Putin mener det seriøst, når det handler om meningsfulde forhandlinger, sagde han.

Samtidig skærper Putin retorikken over for de vestlige lande, der forsyner Ukraine med våben til at forsvare sig.

- Hvis nogen udefrakommende begynder at gribe ind i de nuværende begivenheder og skaber uacceptable trusler for os, så bør de vide, at vores modsvar vil være lynende hurtigt, sagde Putin onsdag i en tale til lovgivere i Skt Petersborg.