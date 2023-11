FN-chef om dræbte civile: Der er noget galt med Israels operation

Ritzaus Bureau Onsdag, 08. november 2023 - 15:49

FN's generalsekretær, António Guterres, mener, at der "klart er noget galt" med Israels militære operation, når så mange civile mister livet.

Omvendt beskylder Hamas FN for at gå Israels ærinde ved at deltage i "fortrængning" af beboere i Gaza.

Guterres insisterer på, at man skal skelne mellem Hamas og så de øvrige indbyggere i Gaza. Hamas har regeret den palæstinensiske enklave siden 2006.

Han karakteriserer situationen i Gaza som katastrofal, og han appellerer til alle parter om at respektere krigens love.

- Der sker overtrædelser af Hamas, når de benytter sig af menneskelige skjolde. Men når man ser på antallet af civile, der er dræbt under deres (Israels red.) militære operation, så er der klart noget galt, siger FN-chefen.

- Hvert år er det højeste antal dræbte børn af parter i alle de konflikter, som vi er vidne til, noget vi opgør i hundreder. På få dage har vi i Gaza set tusindvis af børn blive dræbt, og det betyder, at der er noget helt galt med den måde, som den militære operation udføres på, mener Guterres.

Onsdag har sundhedsministeriet i Gaza oplyst, at der siden 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel, er dræbt 10.569 personer i den palæstinensiske enklave. 40 procent af dem er børn.

Tusindvis af palæstinensere fortsætter onsdag med at forlade det nordlige Gaza i håb om at komme i sikkerhed og væk fra israelernes vedvarende angreb på Gaza By.

Hamas beskylder FN's flygtningeorganisation for palæstinensere, UNRWA, for at gå Israels ærinde ved at opfordre beboerne til at komme væk fra Gaza By.

- UNRWA og dets embedsfolk bærer ansvaret for denne humanitære katastrofe. Det gælder i særdeleshed for borgere i Gaza Bys område og nord for det, som følger instruktioner om at flygte.

Det siger Hamas mediechef, Salama Maruf, ifølge AFP. UNRWA har ingen kommentar til beskyldningen.

Israelerne har fuldstændig omringet Gaza By. Ifølge Israel befinder de israelske soldater sig inde "i hjertet" af Gaza By og bekæmper Hamas' militsfolk. Målet er at udrydde Hamas.

Men sikkerheden er langtfra garanteret for dem, der flygter. Områder i det centrale og sydlige Gaza kommer dagligt under beskydning fra Israel.

FN skønner, at 1,5 millioner ud af Gazas 2,3 millioner indbyggere er blevet fordrevet under den månedlange krig. Gaza er på størrelse med den danske ø Mors.