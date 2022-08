FN advarer Rusland om retssager mod krigsfanger i Ukraine

Ritzau/Reuters Tirsdag, 23. august 2022 - 16:07

FN advarer Rusland mod at gennemføre en plan om at stille krigsfanger for retten i Mariupol.

Dersom de ikke får den påkrævede retmæssige beskyttelse og en retfærdig rettergang, så vil det være en krigsforbrydelse. Det siger FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR).

De russisk-støttede myndigheder i havnebyen Mariupol er øjensynligt ved at installere metalbure i en sal, som skal danne ramme om en "international domstol".

Det siger Ravina Shamdasani, der er talsperson for OHCHR.

Med henvisning til fotos af metalbure i Mariupols store koncertsal, hvor fanger øjensynligt skal sidde indespærret, siger hun:

- Dette er er ikke acceptabelt. Det er ydmygende.

Shamdasani siger, at der også er bekymring i FN over retssager mod russiske krigsfanger.

En brite, en kroat og en svensker risikerer dødsstraf efter anklager om at kæmpe for Ukraine som lejesoldater.

De er blevet tiltalt ved en domstol i den selverklærede Folkerepublik Donetsk. De blev taget til fange i Mariupol, som tidligere var centrum for voldsomme kampe mellem Rusland og Ukraine.

To yderligere briter blev også tiltalt mandag, men risikerer ikke dødsstraf. Alle fem nægter sig skyldige ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Det er over en måned siden, at Tass først skrev, at svenskeren, kroaten og de tre briter var taget til fange.

Dommeren ved domstolen i Donetsk har ifølge det russiske medie sagt, at retssagen genoptages tidligt i oktober.

/ritzau/Reuters