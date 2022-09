FN advarer om mulige forbrydelser mod menneskeheden i Kina

Ritzau Torsdag, 01. september 2022 - 07:09

Uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i den kinesiske provins Xinjiang bliver muligvis udsat for forbrydelser mod menneskeheden.

Det advarer FN's afgående menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, om i en rapport. Det internationale samfund opfordres samtidig til at give situationen i det vestlige Kina øget opmærksomhed.

Rapporten er øjeblikkeligt blevet fordømt af Kina.

FN skriver i rapporten, at "graden af vilkårlige og diskriminerende tilbageholdelser af medlemmer af uighur-samfundet og andre overvejende muslimske grupperinger" kan være en forbrydelse. I særdeleshed forbrydelser mod menneskeheden.

- Produceret med ført hånd

FN vurderer også, at beskyldninger om, at der foregår tortur og tvungne lægebehandlinger i provinsen, er "troværdige".

En talsmand for Kinas udenrigsministerium kalder rapporten "et politisk værktøj", der skal bruges mod Kina.

- Den såkaldt kritiske rapport er planlagt og produceret med ført hånd af USA og nogle kræfter i Vesten. Den er helt igennem ulovlig og ugyldig, siger han.

Ifølge Kinas regering består arbejdet i Xinjiang i at arbejde imod "ekstremisme" og "terrorisme".

Bred definition af terror

Men ifølge FN's rapport er de begreber defineret meget vagt i kinesisk lovgivning. At det i praksis giver magthaverne noget nær carte blanche til at anholde, hvem de vil.

Blandt andet defineres terrorisme ifølge FN-rapporten sådan i den kinesiske antiterrorlovgivning:

- Forslag eller handlinger, som skaber social panik, bringer den offentlige sikkerhed i fare, angriber personer eller ejendom eller bruger vold mod eller intimidering af organisationer til at opnå deres mål politisk, ideologisk eller i anden henseende.

Siden Michelle Bachelet besøgte Kina i maj, har hun fået kritik for at lægge en for blød linje over for Kina. I et mailsvar til nyhedsbureauet AFP skriver hun, at dialog ikke er det samme som at billige misbrug.