Flystrejke i sigte: GE revser Dansk Metal for at være uoplyst

Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. juni 2023 - 14:49

Grønlands Erhverv mener de nuværende forhandlinger om løn for Air Greenlands flymekanikere bunder i uvidenhed fra Dansk Metal, som er medarbejdernes organisation i forhandlingerne.

- Grundlæggende mener jeg, at Dansk Metal taler mod bedrevidende med de argumenter de lægger på bordet, siger direktør hos Grønlands Erhverv Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG.

- De krav der er fremsat er blandt andet på grund af inflationen. Men man kan ikke lægge dansk inflation til grund for en grønlandsk lønforhandling, da vi har ikke samme inflation, påpeger han.

Forhandler medarbejdernes ønsker

Forhandlingschef for Dansk Metal Keld Bækkelund Hansen, afviser kritikken overfor Sermitsiaq.AG

- Selvfølgelig kender vi inflationstallene i Grønland, siger han.

Air Greenland blev sidste år tilbudt en treårig overenskomst med lønstigning på fire procent årligt, men det takkede de nej til. Air Greenland oplyser på den anden side at de har tilbudt treårige løsninger, men at kravet om en lønstigning på fire procent årligt svare til det andre personalegrupper får over tre år.

Derfor indgik partern sidste år en overenskomt om med retten til at forhandle løn hvert år med strejkeretten i behold.

- Efter vi gik med til en lønstigning på 3,5 procent sidste år og mulighed for at forhandle igen, har vi nu fremlagt et krav på 4,7 procent i løn, hvilket vi mener er fuldkommen rimeligt også set i relation til, hvad der ellers bliver givet, siger Keld Bækkelund Hansen.

Han understreger, at medarbejderne har været med til at sætte dagsorden for de nuværende forhandlinger og at det er helt almindelig procedure, der er i gang.

Der vil fortsat være fly fra Island

Christian Keldsen har fuld respekt for den danske model og medarbejdernes ret til brug af strejkevarsler, når parterne ikke kan nå til enighed, men han mener Dansk Metal skyder forbi, med deres udsagn om, at der ikke er tale om at true landets kritiske infrastruktur.

Han påpeger, at det grønlandske samfund blandt andet er kendetegnet ved at forsyningslinjerne er begrænsede, og at landet er meget afhængighed af fly- og skibsforbindelser til omverdenen.

Keld Bækkelund Hansen fastholder dog sit standpunkt overfor Sermitsiaq.AG.

- Man kan jo fortsat komme til Grønland over Island og hvis der er nok, der vil flyve, er der gode penge for andre flyselskaber i at flyve til Grønland under en strejke, siger han.

Men den køber Christian Keldsen ikke.

- Når man i forskellige sammenhænge kan læse at en konflikt, der relaterer sig til flyruterne mellem Danmark og Grønland ikke rammer det grønlandske samfund, taler man mod bedre vidende. Vi som samfund og folk er dybt afhængige af denne rute - både for forsyningen, befolkningen og for erhvervslivet.

Regner med aftale fredag

Han uopfordrer parterne til at finde en forsvarlig løsning på den forestående konflikt.

- Lad os ikke endnu en gang skulle opleve den usikkerhed, det medfører for et helt samfund, at der trues med strejke og konflikt.

Keld Bækkelund Hansen er forstrøstningsfuld omkring det kommende møde i forligsinstitutionen.

- Vi regner med vi kan lande en aftale i forligsinstitutionen på fredag. Det er der vi skal snakke om vores uenigheder, ikke i pressen, slutter han.