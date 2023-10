Flyselskab og rejsebureau sponsorerer håndbolden de næste to år

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 26. oktober 2023 - 12:45

Grønland skal være en destination for andre håndboldlandshold. Samtidig er rejsebureau og flyselskab interesseret i at styrke håndbolden her i landet, så Grønland kan spille håndbold på internationalt niveau.

Det er basis for den nye sponsoraftale indgået mellem håndboldforbundet og Air Greenland samt Greenland Travel.

- Ved at understøtte håndboldsportens udvikling fra man begynder til at man ender på et landshold, gør en positiv forskel. Vi har set hvordan landsholdene, om det er på herre- eller kvindesiden, så er det en af de idrætsbegivenheder hvor vi kan nå ud over landets grænser og deltage i store turneringer, siger administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen i en pressemeddelelse.

Air Greenland og datterselskabet Greenland Travel er blandt sponsorer til kvindelandsholdets VM-turnering i Norge til november. Udover at være sponsorer i verdensmesterskaberne, har parterne valgt at forlænge samarbejdsaftalen med TAAK, så det gælder frem til 2025.

Rejsedestination for andre lande

I forbindelse med de første runder i VM, der sker i Stavanger i Norge for Grønlands landshold, har Air Greenland allerede sikret en særskilt fly til destinationen, så hjemmepublikum kan have mulighed for at heppe på kvinderne.

- Sammen stræber Air Greenland og Greenland Travel efter at bruge sponsoratet til at øge kendskabet til Grønland som en spændende rejsedestination, og på samme tid støtte landsholdenes bestræbelser på at udmærke sig på den internationale håndboldscene. Vi ser frem til en spændende og inspirerende tid med håndbold, fællesskab og store oplevelser, lyder det i en fælles pressemeddelelse.

Stor hjælp for TAAK

Håndboldforbundets næstforkvinde, Arnanguak Steenholdt, glæder sig over sponsor- og samarbejdsaftalen, som netop er landet.

- Aftalen kommer til at hjælpe os rigtigt meget med at nå vores mål og visioner i forbundet. Især kan vi fremover nemmere rejse til kysten og resten af verden med vores landshold og landstrænere, siger hun.

Hun påpeger, at den forlængede samarbejdsaftale vil gavne håndboldforbundet på sigt.

- Vi er begejstrede for at være en del af denne unikke mulighed. Håndbolden er noget, vi samles om, uanset om det er Grønlandsmesterskaberne for børnene, juniorerne, ynglingene og seniorerne, siger Jacob Nitter Sørensen.

Flere andre virksomheder, som Grønlandsbanken, har også tilkendegivet deres støtte og sponsorat til kvindernes deltagelse i verdensmesterskaberne der afvikles i Norge.