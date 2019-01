Flypassagerer strandet i Kangerlussuaq

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 04. januar 2019 - 20:46

Air Greenland er kommet på overarbejde og mange flypassagerers rejseplan ødelagt. Det gælder hele indenrigstrafikken og flyveren til København.

Danmarksflyver aflyst

På grund af glat bane i Kangerlussuaq har Air Greenland aflyst flyafgangen til København klokken 14.45, fremgår det af en meddelelse på flyselskabets hjemmeside.

- Der er ny afgangstidspunkt fra Kangerlussuaq i nat lørdag klokken 03:00, meddeler selskabet på sin hjemmeside.

I samme oplysning fremgår det, at indenrigstrafikken i løbet af dagen også har været indstillet.

Ombooking

- Vi arbejder på højtryk for at ombooke alle berørte passagerer. De planlagte atlantflyvninger 5. januar på ruterne GL781/782 bliver gennemført med ”Norsaq” med nye afgangs- og ankomsttidspunkter, fremgår det af hjemmesiden.

Sermitsisaq.AG har forsøgt at få en uddybende forklaring fra flyselskabets informationschef uden held. Selskabet har ej heller udsendt en pressemeddelelse.

Overfyldt lufthavn

Det forlyder, at der er så mange flypassagerer i Kangerlussuaq-lufthavnen, at de må ligge på bænke for at få sig et hvil. Situationen er åbenbart så kaotisk, at det har været umuligt at give de strandede gæster ordentlige forhold.

Air Greenland opfordrer de berørte til at holde sig orienteret om deres flyafgange via selskabets hjemmeside og sektionen: Flytider.