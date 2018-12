Flypassagerer strandet i Kangerlussuaq

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. december 2018 - 14:17

- Det har været nogle rigtig travle dage, og jeg mindes ikke at have haft en jul, hvor vejret har udfordret afviklingen af trafikken flere steder i landet på meget forskellige måder. I år vil vi ikke komme i mål med at få alle passagerer frem til jul. Vores piloter, kabinebesætning og mekanikere har udvist stor fleksibilitet for at få passagerne frem, men vejret sætter bare begrænsninger, udtaler Niels Chemnitz Frederiksen, Flight Operations Manager, til Sermitsiaq.AG.

Sisimiut

Flyvninger til og fra Sisimiut aflyses i dag grundet store snemængderne, og passagererne vil ombookes til i morgen. Det betyder, at omkring 50 passagerer til Sisimiut skal overnatte i Kangerlussuaq i dag, meddeler flyselskabet.

Nuuk

I Nuuk har vejret udfordret med islag, men klokken 12.45 landende den første Dash 8 med passagerer fra Kangerlussuaq, og holder vejret forventes alle passager til Nuuk at komme frem i dag.

Narsarsuaq og Upernavik

Flyvninger til Narsarsuaq og flyvning i Upernavik distrikt er i dag aflyst, på grund af glat bane og lavt hængende skyer. Passagerer er ombookes til de næste par dage.

København

Selv i Kangerlussuaq havde man problemer med en glat bane her til formiddag, hvilket har udsat dagens flyvning til København. 37 passagerer fra Nuuk nåede ikke afgangen, og ombookes til de næste par dage, oplyser kommunikationschef Katrine Hjelholt Nathanielsen, Air Greenland.