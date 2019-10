Fly: Islandsk nedtur går ud over Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 07. oktober 2019 - 11:34

Efter flere års vækst i antallet af udenrigspassagerer til Grønland er kurven knækket.

Således var der i 2019 en tilbagegang på 813 passagerer i forhold til samme otte måneders periode sidste år. Således blev der fløjet 62.134 personer ind i Grønland i 2019 fra januar til og med august mod 62.947 i samme periode i 2018.

Air Greenland har fremgang

Air Greenlands kommunikationschef Masaana Egede oplyser imidlertid til Sermitsiaq.AG, at flyselskabet har haft et mindre plus i antallet af udenrigspassagerer i perioden.

Årsagen formodes derfor at skulle findes på Island, hvor discountflyselskabet WOW Air er gået konkurs, hvilket blandt andet har medført, at Island i samme periode har oplevet et fald på 13,4 procent af udenlandske passagerer gennem Keflavik.

Afsmittende effekt

Med færre turister i Island tyder noget på, at det har haft en afsmittende effekt på flyvningerne mellem specielt Island og Grønland.

Visit Greenland oplyser, at man i år har oplevet en stigende interesse og øget antal brugere af turistorganisationens hjemmeside. Således har visitgreenland.com haft en fremgang i år på 40 procent og langt flere turist-operatører er med på diverse messer for at sælge Grønland som destinationsland.

Et parameter ikke nok

- Vi kan ikke nøjes med ét parameter til at beskrive turismeudviklingen, oplyser seniorkonsulent Mads Lumholt fra Visit Greenland og peger på andre indikatorer: hotelovernatninger, krydstogtsturisme etc.

Han peger samtidig på, at det tager tid at få ”opdraget” turisterne til at få øjnene op for andre destinationer end Ilulissat, hvor stort set alt i sommersæsonen er fuldt booket.

- Ilulissat er simpelthen stadig så stor en turistmagnet, at når der opstår en flaskehals dér, påvirker det udviklingen for hele Grønland, oplyser Mads Lumholt.

Bedre sæsonfordeling

- Vi gør et stykke arbejde for at gøre opmærksom på vinterturisme gennem hjemmesiden, på messer, i samarbejdet med flyselskaberne, og dette fokus er vi sikre på i det lange løb vil give en bedre sæsonfordeling, fastslår Mads Lumholt.