Flygtninge vil arbejde på Færøerne

Færøernes lagmand, Bárður á Steig Nielsen, har sammen med sin kone, Rakul Nielsen, netop været på et fire dage langt besøg i Nuuk. Det skriver avisen AG.

Besøget blev afsluttet med et pressemøde i Hans Egedes Hus ved Kolonihavnen. Her fik AG mulighed for at stille lagmanden nogle få spørgsmål om Arktisk Råd og krigen i Ukraine, inden han måtte haste videre til et andet møde, inden afrejse få timer efter.

Færøerne støtter, ligesom Grønland, vestens sanktioner mod Rusland, selvom mange af landets eksport ligger i Rusland. Men det er endnu for tidligt for den færøske regering, at sige noget om konsekvenserne ved sanktionerne.

- Selvfølgelig har der været nogle problemer med eksport og pengetransport og så videre, det har vi mærket allerede nu, men på lidt længere sigt, er det lidt svært at gætte – og det ville blive et gæt nu – hvordan det vil påvirke Færøerne, men krigen i Ukraine kommer uden tvivl til at påvirke verdensordenen, siger Bárður á Steig Nielsen.

Har modtaget 40 flygtninge

Færøerne har med krigen i Ukraine, besluttet at tage imod flygtninge for første gang.

- Lovgivningen skal på plads, men vi har taget imod de første 40 flygtninge. De er kommet som feriegæster i første omgang, men det laver vi om på i denne uge i Lagtinget, så de kan modtage støtteordninger på Færøerne, men de får også lov til at komme på arbejde med det samme, hvis de stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et ønske, som flygtningene selv har stillet, siger lagmanden.

Ligesom i Grønland er der på Færøerne, også debat om ressourcer til flygtningene, som for eksempel psykologhjælp.

- Det er et lidt følsomt emne, men vi er en del af vesten, vi er en del af verdenssamfundet og vi føler os forpligtiget til at tage imod de ukrainske flygtninge. De er naboland til vores naboland. Vi er tæt på og derfor har vi sagt i denne omgang, at vi vil prøve for første gang nogensinde, at tage flygtninge ind til Færøerne.

